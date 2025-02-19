В целях адаптации детей мигрантов во всех школах республики планируется проводить индивидуальные консультации для каждого ребенка-иностранца и его родителей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минобрнауки Татарстана Алсу Мухаметова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с детьми мигрантов будут проводить индивидуальные консультации

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Татарстане с детьми мигрантов будут проводить индивидуальные консультации

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Педагогическим составом образовательных организаций ведется работа не только со школьниками, но и их родителями. Она включает в себя проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития и воспитания ребенка, профессиональной ориентации, социальной адаптации, внешкольной занятости, их участие в совместных досуговых и воспитательных мероприятиях, помощь родителям в сопровождении самостоятельной учебной работы ребенка», — рассказала пресс-секретарь ведомства.

Также с детьми мигрантов будет проводиться большая индивидуальная работа по изучению языка, так как с 1 апреля 2025 вступает в силу федеральный закон, согласно которому иностранцев будут принимать в школы после тестирования на знание русского языка.

Ранее в положение о Минобрнауки Татарстана внесли пункт о разработке мер по культурной адаптации несовершеннолетних мигрантов и иностранцев, обучающихся в республике.

Дарья Сайфиева