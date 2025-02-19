Самолет со 151 пассажиром совершил экстренную посадку в Норильске

Вылетевший из Красноярска пассажирский самолет с неисправными закрылками совершил посадку в Норильске. На борту были 151 человек и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

О проблемах с закрылками стало известно спустя 3,5 часа после вылета лайнера из Красноярска. Борт более часа вырабатывал топливо в районе Норильска, после чего совершил штатную посадку в аэропорту назначения, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Закрылки самолета используются для улучшения несущей способности крыла во время взлета, набора высоты, снижения и посадки, а также при полете на малых скоростях.

Вчера, 18 февраля, в аэропорту Якутска аварийно приземлился самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с 34 пассажирами на борту. Перед посадкой экипаж послал сигнал, что у лайнера сломалось шасси, но в итоге повреждений не нашли. СКР проводит проверку.