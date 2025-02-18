СКР проведет проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проверяет обстоятельства инцидента с Ан-24 в Якутске. Самолет сегодня, 18 февраля, подал сигнал о сломанном шасси и совершил аварийную посадку. Повреждений у судна не нашли, но при посадке оно сбило два фонаря на взлетно-посадочной полосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @vm_sut Фото: @vm_sut

Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» выполнял рейс Олекминск—Якутск. Утром он подал сигнал о проблемах с шасси, но в течение получаса после сумел благополучно приземлиться в аэропорту Якутска. Согласно пресс-релизу СКР, в ходе полета экипаж выявил техническую неисправность. О том, что Ан-24 не имеет никаких повреждений, сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту были 34 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал. Доследственная проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Якутская транспортная прокуратура также начала проверку по факту повреждения светосигнального оборудования в аэропорту.