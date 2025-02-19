Мошенники рассылают сообщения от имени нового нижегородского министра

Нижегородцам начали приходить сообщения от нового главы областного министерства экологии Владимира Тужилина. В этих сообщениях мошенники, выдающие себя за чиновника, предупреждают собеседников о каком-то «важном звонке».

В областном правительстве предупредили, что аккаунт, с которого ведется переписка, фальшивый. Если ввязаться с аферистами в переписку, можно лишиться своих сбережений.

Всем, кому начали приходить такие сообщения, рекомендуют незамедлительно заблокировать собеседника.

Как писал «Ъ-Приволжье», на прошлой неделе аферисты пытались общаться с нижегородцами от имени губернатора Глеба Никитина.

Андрей Репин