ФСБ задержала главу миндортранса Челябинской области Алексея Нечаева

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Проводятся оперативные действия, подтвердили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Алексея Нечаева подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Силовики проводят обыски в доме задержанного и в министерстве.

Кроме Алексея Нечаева, по данным СМИ, задержаны один из руководителей правового управления миндортранса и несколько бывших руководителей компаний «Южуралмост» и Южуралавтобан».

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области информацию о задержании руководителя и обысках не комментируют.