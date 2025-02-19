В Ярославле продлили сроки аукциона на КРТ в Заволжье

Мэрия Ярославля продлила срок проведения аукциона по продаже земельного участка для комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Моховая и Первая Шоссейная в Заволжском районе. Постановление об этом 18 февраля подписал заммэра Вячеслав Гаврилов (Артем Молчанов находился в командировке).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2024 года мэр подписал постановление о проведении аукциона с начальной ценой 22,3 млн руб. Торги планировалось провести в течение трех месяцев, но лот так и не был выставлен. Теперь сроки продлены еще на два месяца. Организатором аукциона выступит департамент градостроительства мэрии Ярославля.

Ранее участок площадью 55 440 кв. метров уже выставлялся для комплексного развития территории в августе 2024 года. Планировалось строительство 4- и 8-этажных домов, школы на тысячу мест на Второй Шоссейной улице и детского сада на 90 мест.

Антон Голицын