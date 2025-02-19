В селе на Сахалине осталась одна жительница после смерти соседки от укусов собак

В селе Ожидаево на Сахалине возле одного из домов несколько собак напали на женщину. Через некоторое время она скончалась от большой кровопотери. В селе проживали два человека: погибшая и еще одна женщина — хозяйка собак, которые совершили нападение.

Село Ожидаево находится в Холмском районе Сахалинской области. Сотрудники межрайонного следственного отдела СКР по региону возбудили уголовное дело по факту произошедшего — ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Как установили следователи, 12 февраля потерпевшая находилась рядом с домом по улице Железнодорожная, на дворовой территории которого содержались собаки. Уже после, при обследовании, у женщины были обнаружены «раны на голове и теле», следует из пресс-релиза. Погибшей было 43 года.

«В населенном пункте проживало двое человек, включая потерпевшую, и отсутствовала телефонная связь. <...> В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за осуществление контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,— говорится в сообщении.