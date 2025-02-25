На пути к морю

В Крыму, Краснодарском крае и Адыгее в 2024 году отремонтировали 600, 370 и 48,8 км дорог соответственно. При этом если на Кубани объемы в сравнении с 2023 годом сократились вдвое, в Адыгее — на 40%, то на полуострове выросли в 60 раз. Среди главных проблем отрасли эксперты называют несоответствие эксплуатационных характеристик дорог интенсивности автомобильных потоков, а также недостаток парковок. Необходима не просто реконструкция старых дорог, а создание новых транспортных коридоров и парковочных мест.



В Крыму в 2024 году отремонтировали 313 дорог протяженностью около 600 км и построили около 117 км новых

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы еще много

В Краснодарском крае в 2024 году отремонтировали 370 км дорог, что вдвое меньше, чем годом ранее. Об этом GUIDE сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. В ведомстве уточнили, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали свыше 120 км региональных трасс, а также более 115 км дорог в четырех городских агломерациях: Армавирской, Краснодарской, Сочинской и Новороссийской. Одним из главных событий прошлого года стало открытие движения по новой трассе от краевой столицы к Крымскому мосту.

«Общая сумма затрат на выполнение работ по строительству и реконструкции автодорог регионального значения Кубани в 2024 году составила 11,9 млрд руб. Объем финансирования в сравнении с 2023 годом сократили на 4%»,— рассказывают в минтрансе региона. В рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» ежегодно выполняются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах.

В Адыгее в 2024 году к федеральным нормативам привели 18 участков региональных автомобильных дорог общей протяженностью 48,8 км (для сравнения, в 2023 году отремонтировали 82 км) и по четыре участка улично-дорожной сети в Майкопской и Яблоновской городских агломерациях.

«Кроме того, отремонтировали один из самых протяженных мостов в республике — мост через реку Ходзь в Кошехабльском районе. Также запущены в тестовом режиме два Автоматических пункта весового и габаритного контроля (АПВГК)»,— рассказывают в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики. В прошлом году в Адыгее завершили второй этап строительства автодороги «Даховская — Дегуагская поляна» в Майкопском районе.

В Крыму в 2024 году отремонтировали 313 дорог протяженностью около 600 км и построили около 117 км новых, сообщает глава республики Сергей Аксенов.

«В 2023 году построили и реконструировали около 10 км дорог. Такая разница связана в первую очередь с тем, что в 2024 году были сданы объекты, которые начинали строить в 2022 и 2023 годах. Но и темпы дорожного строительства тоже увеличились»,— поясняет господин Аксенов.

В Крыму самые крупные объекты дорожной сети — Крымский мост и трасса «Таврида», отмечает глава республики. Он добавляет, что важными проектами, реализованными в прошлом году, являются автодороги «Симферополь — Евпатория — Мирный на участке Скворцово — Евпатория» с обходом озера Сасык-Сиваш, дороги в обход Симферополя на участке «Донское — Перевальное» (завершен первый этап), реконструкция шоссе Героев Сталинграда с подъездом к железнодорожной станции Керчь-Южная.

«Если в 2014 году доля крымских дорог в нормативном состоянии составляла всего 15% от общей протяженности дорожной сети, то в 2024 году этот показатель достиг 63%. С одной стороны, большой прогресс. С другой, понятно, что работы еще очень много. Кстати, в период с 2015 года на развитие транспортной отрасли было выделено порядка 450 млрд руб. Ее финансирование в сравнении с 2014 годом выросло более чем в семь раз»,— подчеркнул Сергей Аксенов.

Комфорт и безопасность в приоритете

В Краснодарском крае реализуется более 50 объектов строительства и реконструкции дорог и сооружений на них, сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В Адыгее с начала года дорожные строители отремонтировали два участка региональных автодорог в Красногвардейском районе и три участка дорог в Майкопе, рассказали в министерстве строительства республики.

«В этом году продолжим строительство автомобильной дороги "Гузерипль — плато Лаго-Наки" в Майкопском районе, которая ведет к популярным туристическим объектам. Помимо этого, планируется отремонтировать 25 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью более 70 км»,— добавляют в минстрое Адыгеи.

По словам Сергея Аксенова, в Крыму в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году построят 70 км автодорог и отремонтируют 428 км.

«Всего в ближайшие пять лет в Крыму планируем построить, реконструировать и отремонтировать 1,3 тыс. км дорог. Также завершится строительство второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса "Донское — Перевальное")»,— говорит Сергей Аксенов.

В 2026 году в республике будет построена дорога в объезд Международного детского центра «Артек» и завершена работа по обустройству инженерной защиты дороги «Бахчисарай — Ялта». В 2027 году планируется также завершить строительство обхода Алушты через село Изобильное и автомобильной дороги «Льговка — Грушевка — Судак».

«В рамках поручения президента продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью, в том числе строительство и реконструкция дороги "Белогорск — Приветное" протяженностью более 32 км. Проект будет реализован в 2025–2028 годах»,— уточняет глава Крыма.

Среди других важных проектов в Крыму, реализуемых в рамках поручения президента,— реконструкция автодороги «Судак — Новый Свет» протяженностью около 6,5 км. Сроки реализации — с 2025 по 2027 год. Еще один объект, значимый для развития инфраструктуры туризма,— строительство и реконструкция дороги для туристического комплекса «Золотые пески России» в Евпатории. Это более 18 км автодорог. Проект будет реализован с 2025 по 2026 год.

На строительство и реконструкцию автодорог регионального значения Кубани в 2024 году направили 11,9 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Нагрузка растет

Для администрации Краснодарского края сохранение и развитие сети автомобильных дорог является одной из первостепенных задач, отмечают в минтрансе региона.

«Основным и наиболее актуальным в настоящее время проблемным вопросом в дорожной отрасли Краснодарского края с учетом географического положения, его экономического и курортного потенциала является несоответствие технико-эксплуатационных характеристик существующей сети автодорог регионального значения края фактически сложившейся интенсивности и составу транспортных потоков, развитию и интенсивной застройке новых районов в крупных населенных пунктах»,— рассказывают в минтрансе Кубани.

В ведомстве уточняют, что для решения этих вопросов в регионе строят обходы населенных пунктов в составе автодорог, являющихся наиболее загруженными транспортными направлениями, для вывода транзитного потока автотранспорта за пределы жилой застройки.

Также необходимо продолжить работу по строительству и реконструкции подъездов к населенным пунктам, прежде всего к Краснодару. Это необходимо для обеспечения беспрерывного и безопасного движения автотранспорта с фактической и перспективной интенсивностью движения, с параллельной реализацией мероприятий по обеспечению полноценной транспортной доступности отдельных районов краевого центра.

«Для решения проблем в дорожной сфере Кубани требуется выполнять капитальный ремонт и реконструкцию мостовых сооружений в целях предотвращения повреждения и разрушения их конструктивных элементов и, как следствие, создания возможных аварийных ситуаций и нарушения транспортной связности муниципальных образований края. Нужно проводить еще ремонт, капремонт и реконструкцию сети автодорог для обеспечения их нормативного технического и транспортно-эксплуатационного состояния с учетом фактора негативного воздействия тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта»,— рассказывают в минтрансе края.

В минстрое республики Адыгея говорят, что проблем при проведении дорожных работ не возникало, напротив, благодаря заблаговременной контрактации и благоприятным погодным условиям Адыгея успешно и с опережением на год выполнила работы в рамках реализации дорожного нацпроекта.

«Климат республики позволяет начинать дорожный сезон рано, что в свою очередь способствует выполнению дорожных работ раньше запланированного срока. За достижение наилучших показателей по итогам реализации дорожного нацпроекта Адыгея оказалась в десятке регионов-лидеров и была награждена дипломами правительства РФ и "Золотыми катками". Награда стала для республики пятой»,— отметили в министерстве строительства республики.

Нужны новые транспортные коридоры

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (сеть автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев среди важных проблем дорожной отрасли в южных регионах отмечает узкие дороги в старых районах курортных городов, в исторических (а значит, пользующихся популярностью у туристов) частях населенных пунктов. Узкие дороги, по его словам, как правило, окружены старинными зданиями и постройками, где недостаточно или вовсе нет парковочных мест.

Кроме того, он напоминает о сезонном увеличении количества машин в летний период, в праздники и длинные выходные. «Это означает не только заторы и большее число аварий, но и приводит к быстрому износу дорожного полотна»,— добавляет господин Матвеев.

Южные города стоят на холмах, говорит спикер, по этой причине исторически вдоль дорог возводились подпорные стены. И какие-то из этих сооружений были выстроены более ста лет назад. «У них давно истек срок годности. Кроме того, они просто не рассчитаны на большую нагрузку от современного количества автомобилей и от тяжелогрузов. Как результат, из-за сильных ливней и оползней то и дело проваливаются не только подпорки, но и сами дороги»,— отмечает эксперт.

По его мнению, требуется не просто реконструировать старые дороги и инфраструктуру, а создавать новые транспортные коридоры и парковочные места. Кроме того, добавил Дмитрий Матвеев, не стоит забывать и о дорогах, которые ведут к достопримечательностям и пляжам. Также необходимо проверить все подпорные стены и составить график по их капитальному ремонту, как в 2022 году поступили в Ялте.

«Уменьшение закупок от года к году не свидетельствует о снижении объемов работ или заинтересованности в развитии дорог в регионах, т. к. в рамках контрактов 2023 года могут быть предусмотрены работы на несколько лет»,— прокомментировал эксперт РТС-тендер

«Необходимо пересаживать туриста и местного жителя на общественный транспорт. Чем хуже в городах с общественным транспортом (изношенный автопарк, время ожидания на остановках от 40 минут до часа), тем быстрее растет количество легковых автомобилей. Увеличение машин ведет к перегрузке дорог и пробкам, а также к переполненным автотранспортом спальным районам городов, проблеме с нехваткой паркомест. Про загрязнение окружающей среды я вообще молчу»,— считает эксперт.

Если власти хотят, чтобы владелец машины пересел на общественный транспорт, низкой стоимости проезда недостаточно, отмечает Дмитрий Матвеев. Автобус, по его словам, должен быть относительно новым, не грязным, иметь четкое расписание и добираться из точки А в точку Б быстрее, чем автомобиль.

«После появления трассы "Таврида" я все чаще вижу автодома в Крыму. Они абсолютно актуальны для южной полосы России, которая огромна, но для того чтобы путешествия в домах на колесах стали более популярными, нужно развивать инфраструктуру»,— добавляет эксперт.

Постоянный рост внутреннего туризма в России, особенно в Крыму, Адыгее и на курортах Краснодарского края, которые в 2024 году приняли свыше 19,5 млн туристов, значительно увеличил нагрузку на автомобильные дороги в пиковый сезон, напоминает гендиректор MAD Architects Мария Николаева.

Согласно официальным данным, турпоток в России будет ежегодно расти на 10–15%, добавляет руководитель. В рамках Единого плана по достижению национальных целей предполагается, что к 2030 году количество туристов достигнет 140 млн человек в год. Такой стремительный рост, по мнению госпожи Николаевой, требует значительных инвестиций и модернизации транспортной инфраструктуры, которая играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития туристической отрасли. На развитие транспортной инфраструктуры юга России, а именно ремонт существующих и создание новых дорог, в 2023–2025 годах уже был выделен бюджет в размере 150 млрд руб., говорит спикер.

«Качество дорог действительно улучшилось, но для комфортного перемещения туристов, путешествующих на легковом автомобиле или трейлере, этого недостаточно. Сегодня наблюдается нехватка объектов придорожной инфраструктуры: автокемпингов, пунктов питания и заправок. Туристам часто приходится отклоняться от основного маршрута, ведущего к пункту назначения, чтобы найти придорожный сервис, направляясь в ближайшие города»,— подчеркивает Мария Николаева.

По ее словам, для многих путешественников поездка на автомобиле — это неотъемлемая часть путешествия, и она не должна омрачаться плохим сервисом, сложной навигацией или нехваткой парковочных мест: «Сегодня архитекторы уделяют особое внимание разработке удобных маршрутов, созданию комфортных зон отдыха и придорожных объектов. Эти объекты не только выполняют практические функции, но и гармонично вписываются в окружающий ландшафт, подчеркивая уникальность местности. Эти объекты становятся своего рода достопримечательностями, побуждая туристов возвращаться и вновь выбирать этот маршрут»,— резюмирует эксперт.

Тат Гаспарян