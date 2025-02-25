Ставка на молодежь

В конце прошлого года количество вакансий для строителей в Краснодарском крае и Адыгее сократилось. Эксперты связывают это с охлаждением рынка недвижимости. При этом кадровый голод остается одной из главных проблем отрасли. В борьбе за специалистов застройщики повышают зарплаты и создают условия, привлекательные для молодежи.

На Кубани ожидания и средняя предлагаемая работодателями на hh.ru оплата труда в декабре 2024 года совпали, достигнув 100 тыс. руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Квалификации не хватает

В Краснодарском крае в декабре 2024 года количество вакансий в профобласти «Строительство и недвижимость» сократилось на 9% год к году. Об этом GUIDE рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы Head Hunter.

По данным аналитиков рекрутингового ресурса, индекс конкуренции в этой сфере на Кубани впервые за 1,5 года поднялся выше четырех резюме на вакансию и составил 4,3 (в декабре 2023 года — 3). Такая же ситуация в Адыгее. В декабре в республике впервые почти за два года индекс поднялся, достигнув 4,1 (число вакансий осталось на прежнем уровне, а количество резюме увеличилось на 56%). В декабре 2023 года этот показатель составлял 2,7.

Снижение напряженности на рынке труда эксперты связывают с экономическими факторами. «Отмена льготных ипотечных программ и повышение ключевой ставки по кредитам повлекли неопределенность на рынке недвижимости, в связи с чем многие строительные компании приостановили запуск новых проектов. Это затрудняет создание новых рабочих мест и приводит к естественному снижению текучести кадров в отрасли»,— поясняет руководитель управления персоналом и коммуникацией ГК «Метрикс Development» Елена Теленьга.

При этом дефицит кадров в отрасли сохраняется (4,4 резюме на вакансию — нижняя границы нормы). По итогам года сфера строительства в Краснодарском крае возглавила топ сфер, где было опубликовано больше всего вакансий. «Число предложений трудоустройства в отрасли в 2024 году увеличилось на 19% по сравнению с 2023 годом. Соискательская активность год к году выросла на 5%»,— рассказывает региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин

Главной причиной, по словам экспертов, остается демографическая яма 90-х годов. «Ощущается нехватка высококвалифицированных инженеров, проектировщиков и опытных рабочих. Среди причин кадрового голода в строительной сфере именно нашего региона можно отметить быстрое развитие отрасли в последние десятилетия и высокий спрос на новостройки»,— отмечает коммерческий директор ГК «АльфаСтройИнвест» Юрий Балабанов.

Квалифицированных профессионалов — единицы, и это касается не только узконаправленных специалистов, подчеркивает коммерческий директор ГК «НОСТА» Виталий Каревский. «Яркий пример — сложности с подбором руководителя. При выходе в новые регионы и запуске проектов мы всегда начинаем с поиска кандидата на эту позицию, что само по себе является непростой задачей. Мы столкнулись с серьезной проблемой подбора руководителя колл-центра. На первый взгляд, работа отдела кажется простой: сотрудники следуют скриптам и выполняют стандартные задачи. Однако создать эффективную систему, отладить процессы, управлять командой и поддерживать высокий уровень сервиса — это серьезная управленческая задача. Мы рассчитывали, что специалист с опытом в строительной сфере быстрее вникнет в специфику, но на практике оказалось, что найти компетентного руководителя, способного выстроить слаженную работу внутри отдела, крайне сложно»,— рассказывает руководитель.

Специалисты по уровню дефицитности Краснодарского края и Адыгеи Специалисты по уровню дефицитности, Краснодарский край, декабрь 2024 года Специализация hh индекс Агент по недвижимости 0.8 Слесарь, сантехник 2.1 Электромонтажник 2.8 Сварщик 2.9 Монтажник 3.2 Маляр, штукатур 3.6 Машинист 5.1 Инженер ПТО, инженер-сметчик 5.2 Разнорабочий 5.6 Водитель 6.7 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 7.3 Геодезист 8.1 Прораб, мастер СМР 8.8 Главный инженер проекта 12.8 Специалисты по уровню дефицитности, Республика Адыгея, декабрь 2024 года Специализация hh индекс Слесарь, сантехник 0.9 Агент по недвижимости 1.1 Электромонтажник 2.4 Маляр, штукатур 3.5 Сварщик 3.5 Машинист 3.7 Инженер ПТО, инженер-сметчик 6.9 Разнорабочий 6.9 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 9.8 Руководитель строительного проекта 29.0 Прораб, мастер СМР 37.0 Источник: hh.ru

Он добавляет, что дефицит специалистов наблюдается и в отделе маркетинга. «Профессия "продуктолог" относительно новая для рынка, и найти готовых специалистов с необходимым опытом практически невозможно. Поэтому мы сами инвестируем в обучение и растим кадры внутри компании»,— говорит Виталий Каревский.

По словам Елены Теленьги, ситуация с кадрами усложнилась в связи с введенным в 2025 году запретом на привлечение иностранных работников по патентам.

«На строительных площадках многих застройщиков работало приличное количество иностранных граждан. Введенное ограничение, безусловно, усложнит наем рабочих и сузит воронку желающих трудоустроиться. Строительные компании будут вынуждены привлекать соискателей из других сфер, а сложность условий на стройплощадке будет играть не в пользу девелоперов. Для привлечения работников компаниям придется повышать заработную плату, а это может серьезно повлиять на себестоимость строительства и ценник для конечного покупателя»,— поясняет руководитель.

Привлечь зарплатой

По словам Дмитрия Телегина, размер предлагаемой оплаты труда является одним из основных методов привлечения соискателей. Так, в ходе одного из опросов «Авито Работы» жители Кубани в 69% случаев выбирали размер зарплаты, отвечая на вопрос о том, что для них является наиболее важным при поиске трудоустройства.

На Кубани ожидания и средняя предлагаемая работодателями на hh.ru оплата труда в декабре 2024 года совпали, достигнув 100 тыс. руб. При этом средняя зарплата, обозначенная в вакансиях, выросла год к году на 10%, а желаемая для соискателей — почти на 20%.

«Повышать оплату труда необходимо, чтобы соответствовать рыночным условиям и привлекать квалифицированные кадры. Например, зарплата инженеров в нашей компании за последний год увеличилась на 10–15%, в зависимости от уровня квалификации и опыта»,— рассказывает Юрий Балабанов.

В связи с ростом цен на потребительскую корзину регулярно пересматривают оплату труда в ГК «Метрикс Development». Например, у инженера ПТО заплата увеличилась на 20% — до 145 тыс. руб. в январе 2025 года.

В Адыгее средняя оплата труда увеличилась год к году на 35%, достигнув 75,9 тыс. руб. Ожидаемая зарплата составила 85,3 тыс. руб., что на 6,6% больше, чем годом ранее.

Больше всего предлагают агентам по недвижимости: 244,2 тыс. руб. в Краснодарском крае и 107,5 тыс. в Адыгее. Однако аналитики уточняют, что работодатели указывают в вакансиях максимально возможные доходы в месяц при успешном закрытии сделок. В топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов на Кубани также входят главный инженер проекта (138,8 тыс. руб.) и руководитель строительного проекта (135,2 тыс. руб.), а в республике — водитель (188,9 тыс. руб.) и прораб, мастер СМР (100 тыс. руб.).

Дмитрий Телегин считает, что зарплатная гонка, характерная для нескольких последних лет, замедляется и компании все чаще применяют и другие методы привлечения персонала. Например, расширяют бонусные и льготные корпоративные программы. «Это медицинское и пенсионное страхование, помощь с арендой жилья и ипотекой, путевки на отдых и санаторное лечение, служебный транспорт, бесплатное питание и т. д. Кроме того, для людей важны гибкость графика, комфортные и безопасные условия труда, возможности повышать квалификацию и продвигаться в карьере, что также внедряется в компаниях»,— рассказывает эксперт.

Дело в возрасте

В условиях дефицита кадров участники рынка создают условия, привлекательные для молодых сотрудников. «Мы разработали для сотрудников систему лояльности: льготное проживание в отелях нашей сети, посещение фитнес-клубов, программы здоровья и спорта, а также — материальную помощь при покупке недвижимости. К тому же мы организовываем для детей наших сотрудников экскурсии по знаковым местам города Сочи, поездки в другие города РФ, обучающие тренинги. Это особенно актуально для молодежи, которую таким образом мы стараемся мотивировать выбирать нас»,— рассказывают в пресс-службе ГК «ДЕСО». В компании 60% сотрудников — это люди до 35 лет.

В ГК «АльфаСтройИнвест» молодежь составляет 25% штата. По словам Юрия Балабанова, требования к уровню подготовки специалистов значительно выросли, особенно в области владения современными технологиями и программным обеспечением. Условия труда также улучшаются: внедряются новые стандарты безопасности, автоматизация процессов и более гибкие графики работы.

«Мы активно инвестируем в обучение, проводим внутренние тренинги и мастер-классы, внедряем программы повышения квалификации. Также уделяем внимание стажировке молодых специалистов, что позволяет им приобретать навыки под руководством опытных наставников. Кроме того, у нас действует бонусная программа "Амбассадор", которая предоставляет возможность попробовать себя в сфере недвижимости, не покидая текущую профессию. Это помогает привлекать людей из разных сфер»,— рассказывают в ООО «ОБД-Инвест».

Предлагаемые ЗП (медиана) за последний год в Краснодарским крае и Адыгее Предлагаемые ЗП (медиана) за последний год в Краснодарским крае по следующим профролям Специализация Медиана Инженер ПТО, инженер-сметчик 103 800 Машинист 117 900 Водитель 118 700 Прораб, мастер СМР 119 400 Геодезист 132 100 Руководитель строительного проекта 135 200 Главный инженер проекта 138 800 Агент по недвижимости 244 200 Слесарь, сантехник 63 100 Разнорабочий 64 600 Электромонтажник 74 800 Монтажник 85 200 Маляр, штукатур 87 600 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 90 600 Предлагаемые ЗП (медиана) за последний год в Краснодарским крае по следующим профролям Специализация hh индекс Водитель 188 900 Разнорабочий 59 200 Слесарь, сантехник 57 600 Агент по недвижимости 107 500 Электромонтажник 53 300 Автослесарь, автомеханик 80 000 Монтажник 72 900 Машинист 63 200 Инженер ПТО, инженер-сметчик 80 000 Прораб, мастер СМР 100 000 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 75 000 Источник: hh.ruт

В строительной компании «НВМ» работают 304 человека, из них в возрасте до 35 лет (включительно) — 107 сотрудников, что составляет 35%. На начало 2025 года средний возраст работников — 38 лет.

«Молодые сотрудники часто привносят свежие идеи и современные подходы к решению задач, что способствует инновационному развитию нашей компании. Они более открыты к внедрению новых технологий и методик работы, легче осваивают новые инструменты и технологии»,— рассказывает директор по персоналу ГК «НВМ» Ольга Устинова.

По мнению эксперта, молодые сотрудники повышают конкурентоспособность компании на рынке, так как они лучше понимают потребности и ожидания современных клиентов. Это помогает привлекать новых клиентов и партнеров, которые ценят сотрудничество с молодыми и динамичными компаниями, утверждает Ольга Устнова.

Выпускников учебных заведений без опыта работы активно привлекают в ГК «НОСТА». Доля молодых сотрудников в компании достигает 65,22%. Однако сегодня понятие «молодежь» меняется: появляются различные поколения с разными подходами к работе (зумеры, миллениалы и др.), отмечает Виталий Каревский. Например, растет число кандидатов, ожидающих высокую зарплату уже на старте, удаленный формат работы и минимальную нагрузку. «В социальных сетях формируется иллюзия легкого успеха без серьезных профессиональных усилий. Такие соискатели не готовы инвестировать время в обучение и адаптироваться к реальным требованиям рынка, что делает их менее конкурентоспособными»,— рассказывает Виталий Каревский.

Но есть и другие — молодые специалисты, которые действительно стремятся к профессиональному росту. Они понимают, что успешная карьера требует навыков, опыта и постоянного развития. «Эти люди готовы учиться, осваивать новые компетенции и применять их на практике. Они проявляют инициативу, быстро адаптируются к задачам и ориентированы на результат. Именно таких сотрудников мы готовы развивать, предоставляя им возможности обучения, наставничества и карьерного роста внутри компании»,— отмечает эксперт.

В ГК «ДАРСТРОЙ» сотрудники в возрасте до 25 лет составляют 7% штата. «Для молодых людей сейчас очень важно наслаждаться жизнью, и работу они тоже видят частью этого удовольствия. Выход на рынок труда поколения Z и пандемия существенно повлияли на правила игры между работодателями и работниками. Мы видим, что сильно поменялись приоритеты молодежи в выборе профессии, графика и условий труда. Чаще молодое поколение выбирает для себя сферы занятости, такие как IT-технологии, консалтинг, банкинг, ведение блога в социальных сетях и т. д., предпочитая удаленный формат работы»,— комментирует бизнес-партнер по работе с персоналом компании Анна Шангина.

По этим причинам сокращается доля молодежи и в «Метрикс Development». Средний возраст сотрудника на текущий момент — 37 лет, в прошлом году он был 36 лет. Если говорить более детально, то только 20% сотрудников «Метрикс Development» — в возрасте до 30 лет (2% — до 23, 18% — от 23 до 30 лет).

«Поколение зумеров имеет свои особенности и требования: работа на удаленке или гибкий график, меньше офиса, меньше контроля, больше свободы в работе — мы не сильно ориентируемся на такие запросы»,— говорит Елена Теленьга.

На Кубани кадры для строительной отрасли готовят 37 колледжей и техникумов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ближе к студенту

В пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики региона отмечают рост популярности строительных специальностей у абитуриентов. По данным ведомства, в Краснодарском крае в настоящее время такие профессии осваивают 11 тыс. студентов, что почти на 16% больше, чем годом ранее. Занятость выпускников 2023 года по программам строительного профиля составляет 97,2%, а 2024 года — 97,5%.

На Кубани кадры для строительной отрасли готовят 37 колледжей и техникумов в 25 муниципальных образованиях по 12 профессиям и 13 специальностям. Самые крупные из них — Краснодарский монтажный техникум, Новороссийский колледж строительства и экономики, Пашковский сельскохозяйственный колледж, Крымский индустриально-строительный техникум, Краснодарский архитектурно-строительный техникум.

В вузы на строительные направления подготовки в 2024 году поступили 1073 человека — вдвое больше, чем в предшествующем году. Выпускниками в 2023/24 учебном году стали 733 человека, ожидаемый выпуск 2024/25 учебного года составляет 726 человек.

Высшее профессиональное образование по данному направлению можно получить в Кубанском государственном технологическом университете и его филиалах в Армавире и Новороссийске, а также в Кубанском государственном аграрном университете им. И. Т. Трубилина.

«Для обеспечения практического обучения студентов системы среднего профессионального образования заключены договоры с 243 работодателями на прохождение практики студентов и их трудоустройство. 148 предприятий принимают участие в разработке основных профессиональных образовательных программ»,— рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики региона.

В ведомстве добавили, что в 2025 году на базе Кореновского политехнического техникума начнет работу образовательно-производственный центр «СтройИнновации» федерального проекта «Профессионалитет». В него в качестве сетевых партнеров войдут Горячеключевской технологический техникум и Краснодарский монтажный техникум. Опорными работодателями станут ООО «Главстрой-Регионы» и ООО «Юг Строй Интерьер».

С участием работодателей разработают образовательные программы по четырем профессиям и двум специальностям: мастер общестроительных работ; мастер отделочных строительных и декоративных работ; строительство и эксплуатация зданий и сооружений; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

В 2025 году планируется первый набор кластера по программам «Профессионалитет» в количестве 500 человек. Главный результат — трудоустройство выпускников по программам «Профессионалитет» не ниже 85%. Кроме этого, под заказ опорных работодателей будут разработаны программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования строительного профиля.

Опрошенные «G» работодатели считают, что важно усиливать популяризацию строительных профессий среди молодежи, а также приводить учебные программы в соответствие с уровнем развития рынка, включая ИТ-технологии.

Анна Шангина добавляет, что необходимо внедрение льгот для сотрудников строительной отрасли по аналогии с IT-сектором.

По мнению Ольги Устиновой, важно мотивировать компании привлекать и обучать молодых специалистов. Это можно сделать через инструмент субсидий и налоговые льготы.

Маргарита Синкевич