ВВС Британии начали разрабатывать план миссии над Украиной

Великобритания рассматривает возможность патрулирования воздушного пространства Украины после урегулирования конфликта вместо отправки сухопутных войск, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британских ВВС.

По данным издания, миссия будет напоминать программу НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств. Для этого могут быть задействованы военные самолеты, включая истребители Eurofighter Typhoon, которые будут размещены в Польше.

Газета The Times уточняет, что это не будет означать установления бесполетной зоны над Украиной, так как для ее создания необходимо постоянное присутствие натовских самолетов в украинском воздушном пространстве.

16 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину. Позднее он уточнил, что размещение европейских миротворцев возможно только при гарантиях со стороны США. 18 февраля президент Дональд Трамп заявили, что США не собираются отправлять войска на Украину.