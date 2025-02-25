Комфорт и эргономика

Мебельные предприятия Краснодарского края за 11 месяцев 2024 года произвели товаров на 9,3 млрд руб., что почти на 16% больше аналогичного показателя предшествующего года. Несмотря на хорошие показатели, участники рынка отмечают сокращение спроса. Эта тенденция связана со снижением покупательской способности, повышением стоимости продукции, а также кризисом на рынке недвижимости из-за сокращения объемов ипотечного кредитования. Для сохранения рентабельности бизнес трансформирует производственные процессы и стратегии.

В тренде минимализм и функциональность

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Запрос на уникальность

Объем отгрузки товаров мебельных предприятий Краснодарского края за 11 месяцев 2024 года в денежном выражении вырос на 15,6% год к году — до 9,3 млрд руб. Такие данные GUIDE предоставили в министерстве промышленной политики региона.

По данным ведомства, мебельная отрасль региона включает более 200 предприятий (145 из них представлены на Промышленном портале Краснодарского края), где работают свыше 3 тыс. работников. Большинство производителей — это предприятия малого бизнеса с численностью штата до 100 человек. На долю крупных и средних компаний приходится 1,5% от общего числа субъектов отрасли.

Управляющий собственник компании «Мануфактура мебели Rigida» Ирина Колесникова среди главных тенденций на рынке мебели называет рост интереса к экологичности: потребители отдают предпочтение товарам из экологически чистых и переработанных материалов. Используется переработанный пластик, бамбук, дерево.

Еще одной востребованной категорией товаров, по словам эксперта, стала «умная», или смарт-мебель — это современный тренд в мебельной индустрии, представляющий эффективные решения, которые позволяют экономить жилое пространство. Это, к примеру, столы и стулья со встроенными портами для зарядки и с полной интеграцией для домашних офисов или кровати-трансформеры, которые могут мониторить режим сна или служить одновременно зоной для хранения вещей.

«По-прежнему актуальны минимализм и функциональность. Простота линий, отсутствие лишних деталей и функциональность остаются в тренде. Минималистичный дизайн помогает интегрировать технологии в мебель так, чтобы они не нарушали общую эстетику пространства. Несмотря на преобладание нейтральных оттенков, дизайнеры играют с яркими цветами и контрастными элементами. Комфорт и эргономика выходят на первый план, предлагая удобные и анатомически правильные модели мебели. Наконец, гибкость и мобильность становятся важными характеристиками, так как современный образ жизни требует легко перемещаемых элементов интерьера»,— рассказывает эксперт.

Также, добавляет Ирина Колесникова, популярность набирает индивидуализация и кастомизация, когда клиенты могут выбирать материалы, цвета и размеры мебели под свои нужды.

Операционный директор федеральной мебельной компании Е1 Алексей Голованов отмечает повышение спроса на уникальность продукта, в связи с чем компания расширяет сегменты и многообразие заказных изделий и масштабирует данный проект не только в собственных каналах продаж, но и в каналах продаж партнеров. «Если ранее спросом всегда пользовались древесные декоры и значительную долю занимали темные цвета, то сейчас мы видим быстрый рост популярности на полутона и светлые оттенки. В настоящее время они занимают 95% потребительских предпочтений в нашем ассортиментном портфеле»,— рассказывает Алексей Голованов.

Эксперт добавляет, что активнее всего растет канал онлайн-продаж. «Если пять лет назад их суммарный объем в нашей компании составлял менее 5%, то сейчас это уже 40%. Также мы видим увеличение потребностей покупателей в уменьшении сроков доставки»,— отмечает эксперт.

Затраты выросли

О росте в 2024 году объемов производства заявили все опрошенные «G» эксперты. Руководитель ООО «ЮгСпецМебель» Георгий Харин отмечает, что Краснодарский край является популярным туристическим и курортным регионом с большим спросом на мебель со стороны отелей, ресторанов и частных лиц. «Развитие социальной инфраструктуры, включая строительство большого количества школ и детских садов, стимулирует рост спроса на мебель кубанских производителей»,— говорит эксперт.

И все же темпы роста замедляются. К примеру, федеральная мебельная компания Е1 в прошлом году увеличила отгрузку товаров на 5% в сравнении с 2023 годом. «Мы считаем такие показатели неуспешными, так как обычно наш рост составлял от 15 до 40%»,— уточняет операционный директор компании Алексей Голованов.

Замедление темпов роста эксперт связывает, во-первых, со снижением покупательской способности, увеличением стоимости потребительских кредитов, во-вторых — с удорожанием сырья и материалов, необходимых для производства мебели. «Это отражается на стоимости продукции, что также снижает покупательскую активность и заинтересованность»,— поясняет Алексей Голованов.

Индексы потребительских цен (тарифов) на мебель по Краснодарскому краю в декабре 2024 года, данные Краснодарстата Наименование видов и групп товаров и услуг Индексы цен (тарифов) отчетного месяца, в % к предыдущему месяцу Индексы цен (тарифов) отчетного месяца, в % к декабрю предыдущего года Мебель 100,78 105,81 Шкаф для платья и белья, шт. 100,85 98,25 Стол обеденный, шт. 102,38 105,89 Диван-кровать, шт. 101,63 106,13 Кресло мягкое, шт. 101,86 109,50 Кровать для новорожденных, шт. 98,32 100,15 Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 100,94 106,89 Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. 99,80 111,75 Стол рабочий кухонный, шт. 101,40 105,48 Стул с мягким сиденьем, шт. 101,67 106,32 Табурет для кухни, шт. 100,14 103,85 Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 101,10 116,06 Матрас для взрослых, шт. 98,52 101,13 Матрас детский, шт. 100,83 108,53 Набор корпусной мебели, комплект 100,12 105,45 Источник: Краснодарстат

По словам Ирины Колесниковой, стоимость продукции Мануфактуры мебели Rigida за последний год увеличилась примерно на 10–15%. Ирина Колесникова объясняет это ростом цен на сырье, фурнитуру и комплектующие. «Удорожание логистики, энергетических ресурсов и индексация заработной платы также повлияли на конечную цену продукции. Кроме того, сказываются реалии кадрового голода, которые обязывают компании увеличивать фонд заработной платы. Ко всему, в условиях импортозависимости и колебаний курса валют возникла необходимость искать новые поставки и замену импортным материалам, что также влияет на затраты»,— рассказывает руководитель.

Согласно открытым данным Краснодарстата, индекс потребительских цен на мебель в декабре 2024 года по отношению к аналогичному месяцу 2023 года составил 105,8%. При этом некоторые позиции подорожали более значительно, например, навесные зеркала для ванной комнаты (на 16%) и мягкие кресла (на 9,5%).

Ирина Колесникова отмечает, что повышение ключевой ставки ЦБ затруднило доступ к заемным средствам не только для потребителей, но и для бизнеса. «Это привело к росту затрат на обслуживание кредитов и ухудшению условий инвестирования в развитие»,— констатирует эксперт.

Процесс импортозамещения идет медленно

Кроме снижения покупательской способности и повышения себестоимости продукции из-за роста затрат, среди острых проблем отрасли Ирина Колесникова называет увеличение производственных расходов из-за инфляции и роста цен на энергоресурсы, дефицит качественного отечественного сырья и материалов, зависимость от импорта, особенно в сфере фурнитуры, оборудования и отделочных материалов.

«Импортозависимость частично удалось преодолеть, но процесс идет медленно. Сложности связаны с ограниченным ассортиментом и качеством отечественной продукции, а также необходимостью перенастройки производственных процессов»,— поясняет эксперт.

Половина парка технологического оборудования федеральной мебельной компании Е1 является европейским. «Мы испытываем затруднения в увеличившихся сроках доставки запчастей и в увеличении их стоимости. Мы скорректировали наши закупки оборудования в пользу китайских и российских производителей, и с каждым годом влияние описанной проблемы будет снижаться. Во всех компонентах сырья мы отказались от поставок из Европы, либо локализовали поставщиков внутри России, либо перевели их на поставки из Китая»,— утверждает Алексей Голованов.

По словам операционного директора, наибольшие сложности компания испытала при работе над крупным инвестиционным проектом по вводу в эксплуатацию линии окутывания мебельной продукции. Его реализовывали совместно с несколькими европейскими компаниями, и инвестиции были сделаны еще в 2021 году. Завершить проект планировали к концу 2022 года. «В силу того, что коды данного оборудования являются подсанкционными, мы завершили поставку необходимых компонентов линии с опозданием на два года и столкнулись с трудностью привлечения на обслуживание европейских специалистов для ввода ее в эксплуатацию и наладки. Мы вынуждены были научиться делать самостоятельно то, чему должны были научить нас европейские партнеры. Но сейчас мы завершаем данный проект»,— рассказывает Алексей Голованов.

Не менее остро строит проблема дефицита кадров. «Не хватает специалистов-станочников, операторов ЧПУ (числового программного управления), технологов. Мебельная промышленность нуждается в популяризации рабочих специальностей среди молодежи, а также в создании центров подготовки и повышения квалификации для специалистов мебельной индустрии»,— подчеркивает Георгий Харин.

Главной же угрозой для мебельной промышленности Краснодарского края эксперты называют сокращение объемов ипотечного кредитования из-за завершения действия льготных программ и повышения ключевой ставки. Это привело к падению объемов продаж жилой недвижимости.

«Снижение покупок мебели на территории Краснодарского края в четвертом квартале было одним из самых существенных. Это в том числе связано с тем, что рынок недвижимости региона был одним из самых емких и быстрорастущих, и в период изменения ключевой ставки этот фактор стал наиболее отрицательным. Мебельная отрасль сильно зависима от роста или падения рынка недвижимости. Есть фактор отставания снижения объемов продаж мебельной отрасли от снижения продаж девелоперов — как правило, на три-шесть месяцев. Мы ощущаем это влияние с конца 2024 года и прогнозируем, что в ближайшее время оно будет усиливаться»,— говорит Алексей Голованов.

Для преодоления трудностей, по мнению Ирины, требуется активизировать локальное производство комплектующих и материалов, усилить государственную поддержку посредством субсидирования, предоставления льготных кредитов и налоговых преференций, а также уделить внимание развитию кадрового потенциала и внедрению образовательных программ для подготовки квалифицированных специалистов.

Наибольшую зависимость от импорта эксперты отмечают в сфере фурнитуры, оборудования и отделочных материалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Концепцию скорректировали

Чтобы поддержать спрос, участники рынка трансформируют стратегии и бизнес-процессы. Так, в федеральной мебельной компании Е1 в прошлом году запустили производство распашных шкафов, и уже сейчас в ассортиментном портфеле эта продукция превышает 10% от объемов продаж Е1. «Мы видим, что в низком ценовом сегменте спрос увеличился, а в среднем — сохранился на прежнем уровне»,— рассказывает Алексей Голованов.

В 2024 году мануфактура мебели Rigida закрыла розничные салоны и сконцентрировалась на производстве нестандартной мебели и проектном оснащении (изготовлении мебели по проекту дизайнера и реализации самого проекта под ключ с учетом пожеланий заказчика), что позволило увеличить прибыль в три раза по сравнению с 2023 годом.

«Концентрация на узком сегменте рынка помогла снизить издержки и повысить эффективность, увеличивая прибыль от каждого проекта. Растущий спрос на комплексное оснащение офисов и общественных пространств дал возможность предлагать клиентам полный цикл услуг. Расширение географии деятельности, в частности выход на рынок Москвы и Подмосковья в 2024 году, также способствовало привлечению новых заказчиков и участию в крупных проектах. Эти изменения стратегии позволили значительно улучшить финансовые результаты и обеспечить стабильный рост прибыли»,— отмечает Ирина Колесникова.

Оптимизма хватает

По мнению Ирины Колесниковой, перспективы развития мебельной промышленности в Краснодарском крае в значительной степени определяются несколькими ключевыми факторами. Во-первых, рост локального производства сырья и снижение зависимости от импорта создают более устойчивую основу для производителей, позволяя им быть менее подверженными внешним экономическим колебаниям.

Во-вторых, поддержка внутреннего спроса через государственные программы и инициативы по стимулированию потребления способствует увеличению объемов продаж и укреплению рынка.

В-третьих, внедрение новых технологий становится важным шагом к снижению затрат и повышению качества продукции, что, в свою очередь, позволяет компаниям быть более конкурентоспособными.

Наконец, увеличение объемов экспортных поставок открывает новые рынки сбыта, что дает возможность расширить бизнес и диверсифицировать источники дохода. Все эти факторы в совокупности создают благоприятные условия для роста и развития отрасли в будущем.

«Несмотря на текущие сложности, регион имеет потенциал для развития за счет выгодного географического положения, развитой логистики и растущего интереса к отечественной мебели, особенно на фоне роста цен на импортные товары»,— резюмирует эксперт.

С этим соглашается Георгий Харин. «Продукция местных производителей пользуется спросом на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Региональные власти поддерживают производителей через программы финансирования и участия в международных выставках, что также благоприятствует развитию бизнеса»,— заключает эксперт.

Маргарита Синкевич