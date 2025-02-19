МИД Италии: США пообещали подключить ЕС к переговорам по Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни раскрыл некоторые детали разговора с госсекретарем США Марко Рубио, который тот провел с главами МИДов стран ЕС по итогам встречи делегаций России и США в Эр-Рияде. По словам господина Таяни, Марко Рубио заверил собеседников, что Европа будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Слова Рубио были очень ясными. Европа будет участвовать в переговорах по очень ясной причине: мы наложили на Россию санкции, эти санкции продолжают действовать, и не может быть переговоров, если на столе нет вопроса о санкциях, а за этим столом — тех, кто эти санкции ввел и применяет»,— сказал Антонио Таяни (цитата по Reuters).

После телефонного разговора с Владимиром Путиным 12 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал «немедленное начало переговоров» по Украине. Европейских политиков возмутило то, что переговоры могут пройти без них — как писал Bloomberg, заранее их не предупреждали о готовящемся телефонном разговоре президентов РФ и США. Лидеры стран ЕС начали проводить консультации по поводу того, как убедить США включить Европу в переговорный процесс.