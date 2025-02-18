Депутаты налегли на грунт

Заксобрание Нижегородской области планирует доработать закон об отходах производства и потребления, чтобы уменьшить процент захоронения мусора и увеличить его переработку по указу президента РФ. Поправки закрепляют понятия труднодоступных территорий и перегрузочных станций, откуда невозможно регулярно вывозить отходы, а также приравнивают к утилизации производство из мусора искусственных грунтов для компостирования полигонов. Экологи отмечают, что понятия в проекте поправок настолько размыты, что пересыпка свалок не будет считаться утилизацией, а раздельный сбор мусора станет невыгодным. Концепция законопроекта пока принята в первом чтении, документ доработают по итогам общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экологи предложили конкретизировать ключевые формулировки законопроекта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экологи предложили конкретизировать ключевые формулировки законопроекта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по экологии обсудил поправки к региональному законк «Об отходах производства и потребления». Нормативный акт в соответствии с одноименным ФЗ и изменениями в законе «Об охране окружающей среды» от 24 декабря 2024 года закрепляет понятия «труднодоступная территория» и «мусороперегрузочная станция» и приравнивает производство искусственных грунтов из органической части отходов к утилизации мусора.

Проект поправок допускает накопление твердых коммунальных отходов на таких территориях на срок до одного года и возможность накопления мусора на перегрузочных станциях. Перечень таких мест и требования к ним разработает областное правительство и включит их в территориальную схему обращения с отходами.

Одновременно планируется запретить захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.

Одним из способов утилизации в проекте закона названо использование отходов для производства органической части искусственных грунтов, напомнил председатель комитета Владислав Атмахов. Такие грунты можно использовать для пересыпки полигонов ТКО, уменьшая объемы захоронения в соответствии с поставленной президентом РФ задачей сократить захоронение ТКО до 50% и обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку отходов. При этом операторы по обращению с отходами не вправе отказаться принимать такие грунты на свои полигоны, поэтому их утилизация отнесена к регулируемым видам деятельности в сфере обращения с ТКО, отмечается в пояснительной записке к проекту областного закона.

Господин Атмахов подчеркнул, что документ одобрили юристы правового управления заксобрания и правительства Нижегородской области, и необходимо принять его, чтобы не получить протест прокуратуры.

Предлагаемые поправки несут риски для Нижегородской области, полагает заслуженный эколог России Клара Романова. На заседании комитета она отметила, что определения «искусственный грунт» и «органическая часть ТКО» в законе не прописаны.

Поэтому следует уточнить, что искусственные грунты имеют природное происхождение и к ним относятся твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности, а органическая часть ТКО — растительные вещества, которые разлагаются естественным путем. «Мы можем говорить лишь о том, что при переработке органической части отходов можно использовать искусственные грунты, чтобы пересыпать на полигоне слои. Но это не будет считаться утилизацией», — отметила эксперт. Она предложила ввести понятие техногенных грунтов и требования к их утилизации.

Передача регоператорам всего собранного и переработанного вторсырья грозит прекращением работы экопунктов и раздельного сбора мусора, предупредила Клара Романова. «Такие компании не смогут передавать сырье оператору, покупая его у населения. Они должны, покупая у населения, продавать сырье для получения того или иного продукта. А регоператоры раздельно отходы не собирают. Поэтому даже те немногие ростки раздельного сбора мусора на уровне ТСЖ придется прикрыть», — полагает эколог. Понятие «мусороперегрузочная станция» также необходимо уточнить в части необходимого оборудования.

Заместитель губернатора Нижегородской области Вячеслав Горев не согласился с экологом. «Говорить, что мы не выполняем показатели, не совсем корректно. Мы распределили группы отходов по полигонам, в том числе те, которые пойдут на утилизацию. У нас часть полигонов уже имеют проекты, прошедшие государственную экологическую экспертизу и предусматривающие производство техногрунта, который пойдет на пересыпку этих же полигонов. Это будут не отходы, а утилизация», — подчеркнул господин Горев. Депутат Антон Ананьин добавил, что на федеральном уровне продолжаются дискуссии об использовании грунтов:

«Думаю, во втором квартале будут приняты серьезные изменения, и той обеспокоенности, о которой вы говорите, не будет. Это будет не просто побочный продукт, а действительно продукт для использования».

Пока поправки к областному закону комитет по экологии принял как концепцию и направил на общественные обсуждения. После совещаний с правительством и экспертами документ доработают.

Владимир Зубарев