Путин предложил иностранным партнерам КТК помочь с ремонтом станции

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратился к иностранным партнерам КТК с предложением посодействовать ремонту поврежденной нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». Он призвал зарубежных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) поставить оборудование для восстановления объекта, атакованного БПЛА, сообщается на сайте правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам»,— отметил президент.

Владимир Путин также поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку связаться с заинтересованными сторонами. Глава государства пообещал необходимое содействие со стороны российского правительства.

Станция «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. В результате нападения пострадавших нет, угрозы разлива нефти удалось избежать, однако оборудование получило повреждения.

КТК управляет трубопроводной системой протяженностью 1,5 тыс. км от месторождений Западного Казахстана до терминала в Новороссийске. России принадлежит 24% акций консорциума, остальными владеют компании из Казахстана, США, Великобритании, Италии и других стран.

Анна Гречко