«Воккер» готовится к перезапуску

Сеть азиатской еды «Воккер», потерявшая популярность после пика в середине 2010-х годов, готовится к перезапуску и открытию 100 точек в ближайшие три года, в том числе за счет франчайзи. Такая кухня по-прежнему популярна у россиян, но этот сегмент общепита уже является высококонкурентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Зеликов / ТАСС Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Основатель сети азиатской еды «Воккер» Алексей Гисак 13 февраля 2025 года снизил свое участие в ООО «Фастгуд» (владеет интеллектуальными правами на бренд) со 100% до 49%, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Его доля перешла партнеру заведений китайской кухни «Чихо» и фуд-корта «Брикет Маркет» в универмаге «Цветной» в центре Москвы Никите Рогозному. Он также учредил ООО «Воккер», где получил 100% в капитале компании.

Алексей Гисак рассказал “Ъ”, что они с партнером планируют перезапустить сеть «Воккер», сменить концепцию, но сохранив название. В ближайший год компания планирует открыть около 20 заведений, а в ближайшие три года — примерно 100 точек, из которых около 25–30 будут собственные, остальные — франчайзинговые, уточнил он. Первое заведение будет открыто в марте в «Брикет Маркете».

«Воккер» была открыта Алексеем Гисаком в 2008 году. На пике своего развития в 2014 году сеть генерировала выручку в 500 млн руб., писал журнал Forbes. Тогда предприниматель запустил франшизу, к тому году у «Воккера» было 18 собственных точек в Москве и 8 франчайзинговых по всей России. Сейчас открыто не более 15 собственных и франшизных точек, уточнил господин Гисак. По данным Kartoteka.ru, в 2023 году выручка ООО «Фастгуд» составила 8,7 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб.

Сеть «Воккер» интересна в том числе из-за того, что в сегменте фастфуда сейчас мало азиатских концепций и брендов, а они пользуются популярностью у потребителей, поясняет Никита Рогозный. Спрос на концепции азиатской кухни сейчас довольно высокий из-за частых путешествий в Азию, такие заведения очень активно открываются в торгцентрах, стрит-ритейле и новых жилых комплексах, соглашается гендиректор DNA Realty Антон Белых. Кухни стран Юго-Восточной Азии входят в тройку самых популярных в сегменте общепита, подтверждает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова.

В этом сегменте наблюдается крайне высокая конкуренция, при этом есть уже сформировавшиеся лидеры, которые имеют свою наработанную обширную аудиторию, предупреждает госпожа Царькова. Поэтому при запуске новой или тем более перезапуске концепции необходимо приложить существенные усилия для выстраивания правильной стратегии, отмечает она. У «Чихо» есть опыт работы с молодой аудиторией, что могло бы помочь «Воккеру» реновировать концепцию, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Перед выходом на франчайзинговый рынок нужно привести сеть в порядок, говорит основатель Zemskiy Group Владислав Земский. Он полагает, что сначала придется закрыть половину заведений, оставшиеся полностью реновировать и открыть пять-десять точек в новых хороших локациях. Оператору перед продажей франшизы необходимо сначала доказать, что формат может быть успешным и приносить прибыль, добавляет Антон Белых.

Президент Ассоциации консалтинговых компаний Елена Перепелица оценивает затраты на открытие одной точки минимального размера в 1–2 млн руб., а для более просторного формата, в том числе на запуск на фуд-корте, потребуется 15–20 млн руб. Таким образом, расходы на запуск собственных 25–30 точек могут достигать 600 млн руб.

В целом ресторанный рынок оправился после череды кризисов. По данным Росстата, в 2024 году оборот российских предприятий общепита достиг 3,44 трлн руб., что на 20% больше год к году. Это произошло из-за роста среднего чека из-за инфляции и увеличения трафика. По подсчетам «Чек Индекса», в прошлом году в целом по России число чеков в ресторанах и кафе выросло на 7% год к году, а средний чек — на 9%, до 989 руб.

Дарья Андрианова