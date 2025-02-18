Поезда «Иволга» запустят на Ярославском направлении МЖД в мае

Поезда «Иволга» начнут ходить на Ярославском направлении Московской железной дороги в мае, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Сейчас пассажиров перевозят поезда ЭД4М и ЭД2Т, средний возраст которых составляет 17 лет. После выхода на рейсы поездов «Иволга» средний возраст поездов подвижного состава снизится до 3,5 года, пояснил господин Ликсутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Комфорт поездок повысится еще для сотен тысяч жителей города и области»,— приводятся слова заммэра в Telegram-канале столичного дептранса.

Ярославское направление МЖД — линия в 111,4 км от Ярославского вокзала Москвы до станции Александров. Проходит по территории Москвы, Московской и Владимирской областей, в том числе через Монино, Мытищи, Сергиев Посад, Фрязево и Щелково.

18 февраля также состоялась первая техническая поездка «Иволги 3.0» на Ярославском направлении. С помощью технической обкатки специалисты проверяют взаимодействие поезда с инфраструктурой, стабильность работы состава, пояснил господин Ликсутов. С августа 2023 года электропоезда этой модификации ходят на третьей линии МЦД (связывает Зеленоградский административный округ Москвы и подмосковный город Раменское).

Полина Мотызлевская