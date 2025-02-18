Поезда «Иволга» запустят на Ярославском направлении МЖД в мае
Поезда «Иволга» начнут ходить на Ярославском направлении Московской железной дороги в мае, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Сейчас пассажиров перевозят поезда ЭД4М и ЭД2Т, средний возраст которых составляет 17 лет. После выхода на рейсы поездов «Иволга» средний возраст поездов подвижного состава снизится до 3,5 года, пояснил господин Ликсутов.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Комфорт поездок повысится еще для сотен тысяч жителей города и области»,— приводятся слова заммэра в Telegram-канале столичного дептранса.
Ярославское направление МЖД — линия в 111,4 км от Ярославского вокзала Москвы до станции Александров. Проходит по территории Москвы, Московской и Владимирской областей, в том числе через Монино, Мытищи, Сергиев Посад, Фрязево и Щелково.
18 февраля также состоялась первая техническая поездка «Иволги 3.0» на Ярославском направлении. С помощью технической обкатки специалисты проверяют взаимодействие поезда с инфраструктурой, стабильность работы состава, пояснил господин Ликсутов. С августа 2023 года электропоезда этой модификации ходят на третьей линии МЦД (связывает Зеленоградский административный округ Москвы и подмосковный город Раменское).