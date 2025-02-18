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Тамбовский «Хлеб-Здоровье» просит признать его банкротом

Тамбовское ООО «Хлеб-Здоровье» обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать себя банкротом из-за долгов на 27,15 млн руб. Причины образования задолженности не раскрываются, так как заявление пока не принято к производству. Это следует из материалов арбитражного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile.ru, ООО «Хлеб-Здоровье» зарегистрировано в 2006 году в Мичуринске Тамбовской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Компания находится в процессе ликвидации, ликвидатор — Светлана Корякина. Единственный участник — Виктор Макаров. В 2024 году выручка компании составила 22 млн руб., чистый убыток — 13 млн руб. Основными кредиторами выступают УФНС России по Тамбовской области и ООО «Интерторг».

В начале февраля судпризнал банкротом тамбовского нефтетрейдера ООО «Торговый дом “Транссервис”»

Юрий Голубь

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