Тамбовского нефтетрейдера признали банкротом из-за долгов на 2,4 млрд рублей

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом местное ООО «Торговый дом “Транссервис”» и ввел в отношении компании конкурсное производство. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Решение пока не опубликовано.

С иском о банкротстве «Транссервиса» обратился акционерный банк «Россия» в феврале 2023 года. В октябре иск признали обоснованным и ввели в отношении должника процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Роман Маланин.

К тому моменту нефтетрейдер накопил 800 млн руб. долгов перед «Россией», Сбербанком, ЛУКОЙЛом, а также несколькими другими банками и участниками топливного рынка. По данным на конец декабря 2024 года, размер требований составил уже 2,4 млрд руб.

Прошлым летом суд признал банкротом основного владельца и гендиректора «Транссервиса» Павла Корчагина. В отношении него ввели процедуру реализации имущества на шесть месяцев. Решение было принято по иску столичного «Автоторгбанка», заявившего долги на 408,8 млн руб. В конце января финансовый управляющий должника Наталия Мягких ходатайствовала о продлении процедуры, но ее заявление было оставлено без движения.

2 декабря в Тамбовский райсуд поступило уголовное дело в отношении Павла Корчагина. Ему вменяется мошенничество (чч. 4, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и легализация денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Согласно картотеке суда, по нему было назначено первое заседание, однако оно трижды откладывалось из-за неявки подсудимого. Ближайшее назначено на 17 февраля.

Подробнее о банкротстве нефтетрейдера — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова