Устроившего взрыв у офиса «Сибагро» мужчину приговорили к 7 годам колонии

Октябрьский районный суд Томска приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу на сумму 210 тыс. руб. местного жителя, устроившего взрыв рядом с административным корпусом агрохолдинга «Сибагро» в 2022 году. Его признали виновным в возбуждении вражды по признакам принадлежности к социальной группе (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), поджоге имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В объединенной пресс-службе судов Томской области рассказали, что не позднее декабря 2020 года осужденный задумал совершить преступление на почве ненависти к предпринимателям как социальной группе. Он начал собирать сведения о местных бизнесменах, их местах проживания и работы и автомобилях. В частности, он запланировал взрыв возле одного из офисов, а также поджог автомобиля.

В результате 25 декабря 2020 года и в марте 2022 года фигурант поджег два автомобиля. В июле 2022 года мужчина установил самодельное взрывное устройство (СВУ) на клумбу, находившуюся рядом с входом в офис «Сибагро». Бомбу заметил охранник: он выкинул ее в урну, из-за чего СВУ детонировало. Охранник получил травмы.

В ходе заседания обвиняемый частично признал вину: он не согласился с тем, что его действия были направлены на возбуждение ненависти к предпринимателям. При вынесении приговора суд счел смягчающими обстоятельствами тот факт, что мужчина способствовал раскрытию преступлений: преступник не отрицал факт установки СВУ и рассказал, из чего его собрал.

Никита Черненко