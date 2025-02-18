Директор ФРИИ назвал проблемы в господдержке малых технологических компаний

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов назвал проблемой фокус государства на поддержке малых технологических компаний. По его словам, существующие продукты остаются «недостаточно зрелыми», в связи с чем становится невозможным заменить иностранный софт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Такими компаниями не обеспечить технологический суверенитет. Это невозможно, не хватает технологической глубины, масштабов команд, возможности нанять специалистов, способных создать прорывные импортозамещающие технологии, недостаточно масштабов для обслуживания крупных "тяжелых" заказчиков с их сложными требованиями»,— сказал Кирилл Варламов в интервью «Ъ».

Еще одной проблемой директор ФРИИ назвал «невозможность отбить инвестиции». При этом, как он добавил, на фоне международной ситуации в России появляется кластер примерно из 40 стран, которые могут рассматривать РФ среди продавцов ПО.

Подробнее читайте в интервью, которое выйдет на сайте и в газете позднее.