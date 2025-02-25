«В этом году поставлен новый рекорд по вводу жилья в Крыму»

Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов в интервью GUIDE рассказал о ситуации на рынке недвижимости полуострова, а также о крупнейших инвестиционных проектах стройотрасли.

Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов

Фото: министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым

GUIDE: Как развивается строительная отрасль Крыма?

Никита Тарасов: В последние 10 лет этот процесс идет стремительно. Если в 2015 году доля строительства в ВРП республики составляла 2,1%, то в 2022-м — 9,5%, что в 4,5 раза больше.

В январе—сентябре 2024 года крымские предприятия выполнили строительных работ на 86,4 млрд руб., или 85,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года. В том числе работы, выполненные хозяйственным способом, составили 836,5 млн руб., или 274% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Наибольшие объемы строительства пришлись на Симферополь — 66,8%. Еще 19,7% выполнили предприятия Алушты, Евпатории, Феодосии и Ялты.

G: Сколько жилья ввели в эксплуатацию в прошлом году в сравнении с 2023 годом?

Н. Т.: Несмотря на внешние негативные факторы, в Крыму сохранилась положительная динамика по увеличению объемов ввода жилья в эксплуатацию и обновлен рекордный показатель 2023 года. В прошлом году в республике введено 1,24 млн кв. м общей площади жилых домов, из которых 329 тыс. кв. м — в многоквартирных жилых домах.

G: Какой это процент от ввода жилья в целом по России и ЮФО и сколько составила обеспеченность жильем населения Крыма в сравнении с другими регионами?

Н. Т.: Это 9,2% от значения по Южному федеральному округу и 1,2% от значения по стране в целом. В прошлом году соотношение составляло 8,4 и 1,1% соответственно. Такие ежегодные объемы ввода в эксплуатацию жилья позволят также повысить обеспеченность населения Крыма жильем, которая в настоящее время меньше, чем в среднем по России.

В 2023 году средняя обеспеченность крымчан жильем была 21,4 кв. м против значения 28,5 кв. м в среднем по стране и 27,9 кв. м по ЮФО. Мы видим устойчивую положительную динамику: в 2014 году этот показатель составлял 15,4 кв. м на человека. Ожидаем, что по итогу 2024 года он вырастет до 22 кв. м, а к 2030 году достигнет не менее 25,5 кв. м на человека. Это, конечно, все равно меньше общероссийского планового показателя, но для сокращения этого отставания делается все возможное.

G: В каких городах строят больше всего?

Н. Т.: В настоящее время больше всего многоквартирных домов строится в Симферополе, Евпатории, Саки, Судаке. При этом также динамично застраиваются Ялта, Керчь, Алушта, Феодосия. Запущены крупные проекты по комплексному развитию территорий. К примеру, в с. Приветное городского округа Алушта планируется построить 1,9 млн кв. м жилья.

Перед Республикой Крым стоит амбициозная задача по увеличению объема ввода жилья в эксплуатацию до 1,5 млн кв. м в год к 2030 году.

G.: Как в 2024 году изменилось соотношение спроса и предложения на рынке жилья Крыма?

Н. Т.: В целом рынок жилой недвижимости является конкурентным, и, согласно действующему законодательству Российской Федерации, цены на жилую недвижимость не подлежат государственному регулированию.

Значительный рост цен на новостройки в последние годы обусловлен высоким спросом, поддержанным ипотечным кредитованием, в первую очередь льготным. Государственные программы льготного ипотечного кредитования были существенной мерой по обеспечению доступности жилья для граждан и улучшению их жилищных условий в Крыму. В прошлом году большинство ипотечных жилищных кредитов в республике выдано именно в рамках таких госпрограмм. Это позволило гражданам по итогам 2024 года приобрести более 270 тыс. кв. м жилья.

Сейчас ситуация с заемным финансированием непростая, что неизбежно влияет на отрасль жилищного строительства. Так, в настоящее время фиксируется ужесточение условий для заемщиков со стороны банков. Часть банков предоставляет условия с размером минимального первоначального взноса только на объекты, реализуемые в рамках проектного финансирования,— то есть для конкретных жилых комплексов, возведение которых поддерживает банк, что сильно сужает диапазон выбора для покупателя. Некоторые банки повысили размер первоначального взноса до 50,1%.

Несмотря на высокие объемы ввода МКД, приобретение недвижимости на полуострове доступно ограниченному кругу семей с уровнем доходов выше среднего.

Стандартное жилье в Крыму — это жилье, строящееся на земельных участках, предоставляемых в безвозмездное пользование некоммерческим организациям для жилищного строительства. Право на приобретение такого жилья имеют граждане, постоянно проживающие на территории республики и имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 18 кв. м в расчете на гражданина и каждого члена его семьи (не более 32 кв. м на одиноко проживающего гражданина).

G: Что делается для повышения доступности жилья в Крыму?

Н. Т.: В целом наш полуостров привлекателен для жизни. Ежегодно растет спрос со стороны жителей других регионов России. При этом с целью обеспечения доступности жилья с нашей стороны продолжается реализация одного из наиболее востребованных форматов — строительство стандартного жилья, стоимость которого на 20% ниже средней рыночной цены на аналогичное жилье.

Право на приобретение такой квартиры имеют медицинские работники, педагоги, работники культуры и спорта, многодетные и молодые семьи, а также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, и др. Некоторые категории граждан могут получить субсидию за счет средств бюджета республики в размере до 30% стоимости стандартного жилья.

В Саки такой дом на 198 квартир ввели в эксплуатацию в 2023 году, а в октябре прошлого года досрочно завершен 174-квартирный дом. В 2025 году стандартное жилье продолжают строить в пгт Гвардейское Симферопольского района. Это 197-квартирный дом, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2026 год.

G: Как меняется облик Крыма в последние годы?

Н. Т.: Архитектурный облик меняется в лучшую сторону, в частности это касается строящихся объектов капитального строительства. Локомотивом в том числе послужила комплексная работа соответствующих исполнительных органов республики в сфере градостроительства и архитектуры, а также изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Российской Федерации в 2022 году. Так, в соответствии со статьей 40.1 ГрК РФ архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства нужно согласовать с уполномоченным органом местного самоуправления.

Много работы проводится для создания комфортной среды для жителей и гостей Крыма. Строим газопроводы и водопроводные сети, трансформаторные подстанции и автомобильные дороги, школы и детские сады, предприятия и торговые центры, склады и гостиницы.

G.: Как развивается курортная недвижимость республики?

Н. Т.: Доля курортной недвижимости в общих объемах строительства Крыма составляет 20% (на основании выданных разрешений на строительство) и 12% (на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию).

В сфере курортного строительства реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов, таких как федеральный круглогодичный курорт «Золотые пески России» (в Сакском районе и Евпатории Республики Крым в рамках федерального проекта «5 морей и озеро Байкал» в составе национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства») и семейный курорт «Крымская Ривьера» (в Саки).

Есть и другие проекты. К наиболее крупным можно отнести развитие кластера «Арт-Таврида» (АНО «ЦРКИ»), предполагающее строительство около 2,4 млн кв. м — общежития для участников, экспертов, гостей и организаторов проекта. В пгт Приморский Феодосии создают жилищно-рекреационный комплекс (ООО «Славянский дом»), включающий 142 тыс. кв. жилья и 34 тыс. кв. м нежилой недвижимости.

Также отмечу проекты по комплексному развитию территорий у оз. Мойнаки в Евпатории (ООО «СДК» и ООО «СЗ «Славянский дом»), где построят 138,9 тыс. кв. м жилья и 100,06 тыс. кв. м апартаментов, в с. Приветное городского округа Алушта, 1-й этап (ООО РНКБ Развитие) — 3,2 млн кв. м (1,9 млн кв. м жилой застройки и 1,3 млн кв. м нежилой), а также строительство жилого квартала «Новый Судак» с многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями и объектами социальной инфраструктуры (ГК Интерстрой) — 260 тыс. кв. м жилья.

Реализация всех этих проектов сделает Крым еще более привлекательным и комфортным для жителей и гостей полуострова.

Беседовала Маргарита Синкевич