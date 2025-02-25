«Краснодарский край — лидер в стране по количеству памятников различных эпох»

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко в интервью GUIDE рассказал, чем богата Кубань и во сколько обходится охрана исторических достопримечательностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко

Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко

Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края

GUIDE: Расскажите о культурно-историческом богатстве Краснодарского края.

Георгий Давыденко: Краснодарский край является лидером в стране по количеству объектов культурного наследия (ОКН). На государственной охране состоит без малого 20 тыс. памятников различных исторических эпох от раннего палеолита до второй половины XX века. Около половины из них включены в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Перечень ОКН в Краснодарском крае постоянно увеличивается. За последние три года таковыми признаны около 200 зданий. Это дома общественного, торгового и жилого назначения, построенные в конце XIX — начале ХХ веков. Они расположены в Ейске, Геленджике, Приморско-Ахтарске, Калининском, Новокубанском, Новопокровском, Тбилисском, Туапсинском и других районах.

Кроме того, при проведении исследований на территории края специалисты ежегодно выявляют более 100 ранее неизвестных объектов археологического наследия. К слову, абсолютное преобладание памятников археологии (а их на территории Кубани более 15 тыс.) является особенностью нашего региона.

Так, на Таманском полуострове находится один из древнейших в России памятников — ранняя палеолитическая стоянка Богатыри, она же известна как Синяя Балка. Время существования памятника — от одного до полутора миллионов лет назад. На стоянке обнаружены каменные орудия труда, а также останки таманской фауны: носорога эласмотерия, таманского слона, волка и др.

G: В каких районах больше всего культурных, архитектурных и археологических памятников?

Г. Д.: Объекты культурного наследия есть во всех муниципальных образованиях края. Но самые насыщенные памятниками археологии территории — это черноморское побережье и предгорные районы края.

Особое географическое положение Кубани как «Южного коридора», соединяющего через Керченский пролив Европу и Азию, обусловило прохождение по территории края Великого Шелкового пути и Великого переселения народов. Есть памятники, связанные с историей скифов, сарматов, готов, гуннов, хазар, болгар, алан, половцев, печенегов, гузов, адыгов, тюрков и других древних племен и народов.

На азово-черноморском побережье находятся многочисленные фактории (торговые поселения), основанные выходцами из ионийских городов Малой Азии: города Горгиппия (г. Анапа), Гермонасса-Тмутаракань (станица Тамань), Фанагория (поселок Сенной).

Много памятников архитектуры в Краснодаре, Армавире, Ейске, Сочи. Авторами зданий в этих городах являются известнейшие архитекторы Василий Филиппов, Николай Малама, Николай Петин и др.

К примеру, в кубанской столице расположено 272 объекта культурного наследия и еще 433 здания являются ценными объектами историко-градостроительной среды. В Армавире — 85 и 243 соответственно.

G: Как в Краснодарском крае меняются объемы финансирования охраны ОКН в последние годы и сколько запланировано на 2025 год?

Г. Д.: Финансирование этого направления выросло в десятки раз. Так, в 2017 году на охрану ОКН направили 5 млн руб., в 2019 году — 25 млн руб., а с 2023 года ежегодно выделяется более 80 млн руб.

Однако есть разница между мерами государственной охраны объектов культурного наследия и непосредственно работами по их сохранению.

В первом случае это зона ответственности нашего управления. Государственный контроль и надзор, учет, утверждение границ территорий, зон охраны, предметов охраны, охранных обязательств — все это делается преимущественно за счет бюджетных средств. В этом году на это направят 84 млн руб., работу планируется провести в отношении 1063 ОКН.

Работы по сохранению объектов культурного наследия (разработка проектной документации, консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования) возложены на собственника такого объекта и реализуются за счет его средств.

G: Расскажите о работе управления. Что сделано в последние пять лет?

Г. Д.: Темпы и объемы работ нашего ведомства ежегодно растут. Если в 2019 году мы утвердили границы территорий 104 объектов культурного наследия, то в 2024 году — 1100; в 2019 году утверждены зоны охраны 47 ОКН, а в 2024 году — 117; в 2019 году в реестр включен один объект, а в 2024 году — 143.

Таким образом, за пять лет количество утверждаемых границ территорий памятников увеличилось в 10 раз, зон охраны — почти в 2,5 раза, а количество объектов, включаемых в реестр,— многократно.

Управление обеспечивает внесение сведений об утвержденных территориях и связанных с этим ограничениях в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы. Это значительно повышает защищенность памятников истории и культуры.

Важна и работа по контролю технического состояния объектов культурного наследия. Она начинается с осмотра памятника, составления акта технического состояния и определения плана работ по его сохранению. План работ согласовывается с собственниками памятника, а затем утверждается в составе охранного обязательства. В дальнейшем управление контролирует сроки проведения работ, установленные охранными обязательствами. В случае уклонения собственников от проведения работ понуждает их в судебном порядке, в случае злостного уклонения инициирует изъятие памятников у недобросовестных собственников.

Благодаря такой работе приведены в порядок многие здания, судьба которых долгие годы волновала не только представителей органов власти, но и жителей и гостей края. Среди них Дом врача С. Г. Михалева, Дом купца Купцова, Дом присяжного поверенного В. В. Сербина, Паровая фабрика химчистк и окрашивания одежды, Фрагмент ограды Дворца наказного атамана, Производственный корпус. Кроме того, начата реставрация Дома жилого архитектора А. П. Косякина, долгое время находящегося в удручающем состоянии и изъятого судом у недобросовестного собственника.

Много делается для того, чтобы убрать с фасадов памятников истории и культуры незаконные рекламные вывески, освободить близлежащую территорию от нестационарных торговых точек и других диссонирующих элементов — так называемого «визуального мусора».

G: Сколько в Краснодарском крае объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны? Как вы оцениваете их состояние?

Г. Д.: В Краснодарском крае находятся почти полторы тысячи объектов культурного наследия, которые увековечивают память погибших при защите Отечества. Это мемориальные комплексы, монументы, братские могилы и одиночные захоронения, памятные знаки и места, связанные с событиями Великой Отечественной войны и именами героев, участвовавших в военных действиях. К настоящему времени утверждены границы территорий более 250, зоны охраны 170, предметы охраны более 100 объектов, связанных с ВОВ.

Подавляющая часть памятных сооружений сделана из недолговечных материалов (гипс, бетон, гранитная крошка), в связи с чем все они нуждаются в бережном содержании и периодическом проведении текущего и поддерживающего ремонта, реставрационных работ. Мы контролируем техническое состояние этих объектов, определяя состав и сроки необходимых работ. Ответственность за содержание таких памятников возложена на органы местного самоуправления.

G: Как идет подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне?

Г. Д.: По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в регионе проводят работы по ремонту и благоустройству территорий памятников военной истории без изменения их исторически значимых особенностей.

Большой комплекс таких мероприятий удалось реализовать благодаря подпрограмме «Сохранение памяти погибших при защите Отечества 2019–2024 годы» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества».

Значительно снизить временные и финансовые затраты органов местного самоуправления на приведение памятников военной истории в надлежащее состояние позволил упрощенный порядок согласования и проведения работ по содержанию объектов культурного наследия, созданных в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, введенный в краевое законодательство по инициативе управления.

Краснодарский край — первый регион в России, который ввел такой упрощенный порядок, что дало возможность за последние пять лет провести работы и благоустроить территории более 450 объектов военной истории, среди которых: «Мемориальный комплекс в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны» (Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг), «Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн» (Кавказский район, ст. Темижбекская), «Мемориальный комплекс» (Новопокровский район, с. Горькая Балка), «Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Новокубанский район, х. Ляпино).

Учитывая положительный опыт Краснодарского края, в прошлом году аналогичную норму ввели в федеральное законодательство.

Также в декабре 2024 года внесены изменения в краевой закон об ОКН, предусматривающие упрощенный порядок согласования и проведения работ по благоустройству территорий объектов, увековечивающих память о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Эти поправки существенно облегчают реализацию органами местного самоуправления запланированных мероприятий.

Беседовала Маргарита Синкевич