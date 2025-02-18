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Бастрыкин затребовал доклад о расследовании мошенничества застройщика в Башкирии

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сюжете на Пятом канале рассказывалось о том, что около 200 семей из Башкирии и Челябинской области остались без жилья из-за мошеннических действий застройщика, который получил деньги за строительство индивидуальных домов и приостановил свою деятельность. По данным «Ъ-Уфа», застройщик — ООО «СК Гранд Строй» из Уфы.

Управление СКР по республике возбуждало уголовное дело по факту мошенничества, которое по решению надзорного ведомства передано по подследственности в органы МВД. Региональное управление добивается возвращения материалов. Ранее в удовлетворении ходатайства было отказано, оно будет направлено повторно. Руководитель ведомства Владимир Архангельский должен сообщить главе следкома о принятом решении.

ООО «СК Гранд Строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июне 2014 года. Строительная компания принадлежит Александру Давлетову. В 2023 году выручка предприятия составила 25,55 млн руб., чистая прибыль — 477 тыс. руб.

Майя Иванова

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