Госдума продлила программу маткапитала до конца 2030 года

Госдума приняла закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. До этого ее период действия был рассчитан до 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении программы внесло в Госдуму правительство в декабре 2024 года.

Согласно пояснительной записке, около 4,9 млн семей получат право на маткапитал в 2027–2030 годах. На реализацию программы маткапитала на этот период, по оценке властей, понадобится почти 2,8 трлн руб. Продлить выплаты предложил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в феврале прошлого года.

Госпрограмма была инициирована господином Путиным в 2006 году и стартовала с 1 января 2007 года. Изначально выплаты полагались за рождение второго и последующих детей, с 2020-го маткапитал стали выплачивать за первенца.

С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексировали: выплата на первого ребенка, рожденного/усыновленного не ранее 2020 года, составит 676 398 руб. Столько же полагается за второго, если он родился до 2020 года. За последующих детей родители получат 893 835 руб. Минтруд говорил, что возможность «бессрочности» маткапитала зависит от параметров бюджета.

О мерах поддержки семей с детьми — в публикации «Ъ» «Пропагандой и рублем».