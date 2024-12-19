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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект о продлении маткапитала до 2030 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Документ размещен в базе законотворческой деятельности.

Сейчас ст. 13 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» действует до 31 декабря 2026 года. Продление программы на три года предусматривает дополнительные бюджетные расходы: правительство рассчитывает потратить на материнский капитал еще 2,77 трлн руб., о чем сообщается в документах, приложенных к законопроекту.

Ранее о продлении программы заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, с февраля 2025 года размер материнского капитала составит более 676 тыс. руб. на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тыс. руб.

Подробнее о решении — в материале «Ъ» «Материнскому капиталу добавляют срок».

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