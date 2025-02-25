«По вводу жилья в эксплуатацию мы на втором месте после Московской области»

Налоговые отчисления строительных предприятий Кубани выросли в 2024 году на 40% год к году, превысив 30 млрд руб. Что стало драйвером развития отрасли, какова ситуация на рынке жилья и как развивается инженерная инфраструктура региона, рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

GUIDE: Как строительная отрасль Краснодарского края развивалась в 2024 году? Как изменились объемы налоговых поступлений и что стало драйвером роста?

Александр Нестеренко: Строительная отрасль края в 2024 году продолжала активно развиваться. Драйверами роста стали инвестиции в развитие промышленного, агропромышленного, топливно-энергетического комплексов, курортно-туристической сферы, модернизация инфраструктуры.

Активно используем механизм государственно-частного партнерства. Сейчас в регионе реализуют более 80 таких проектов. Общий объем инвестиций превышает 140 млрд руб., из них 60% — частные средства. Это проекты в сфере образования, ЖКХ, транспортной инфраструктуры.

По концессии строим трамвайную линию в Краснодаре, приобретаем новые вагоны, строим школы в Новороссийске, Анапе и Армавире. Кроме того, возводим очистные сооружения в Геленджике, модернизируем системы водоснабжения и водоотведения.

Традиционно Кубань — лидер в масштабах ЮФО по объемам строительных работ и вводу жилья. По вводу жилья мы на втором месте после Московской области, по объемам — на восьмом. Доля Краснодарского края в общем объеме строительных работ по стране составляет 3,3%.

Что касается налогов, то за 2024 год предприятия строительной отрасли перечислили в консолидированный бюджет региона более 30 млрд руб. — это на 40% больше, чем за 2023 год. Средняя зарплата работников отрасли выросла на 27%, это более 80 тыс. руб.

G: С чем, на ваш взгляд, связана такая динамика и где строят наиболее активно?

А. Н.: Конечно, наиболее активно строительные работы ведутся в Краснодаре. На кубанскую столицу пришлось 30% от общего объема строительных работ в крае. Здесь возводят социальные объекты и жилые комплексы, проводят реконструкцию аэропорта, строят новый трамвайный путь, модернизируют инженерные сети и автодороги.

В крае продолжают строить новые социальные объекты, портовые сооружения, гостиничные комплексы и логистические центры.

Высокая загрузка мощностей подрядных организаций, увеличение объемов строительства улучшает финансово-экономические показатели организаций. Растет выручка, прибыль, фонд оплаты труда, что способствует росту налоговых отчислений в консолидированный бюджет края.

G: Сколько в прошлом году сдали в эксплуатацию жилья, какой это процент от ввода жилья в целом по России и ЮФО и сколько составила обеспеченность жильем населения на Кубани в сравнении с другими регионами? Достигнуты ли поставленные цели?

А. Н.: Доля края в общем объеме ввода жилья в целом по стране — 6,3%. По вводу многоквартирных домов мы на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга с показателем в 6,8%. Общий объем ввода жилья — 6,7 млн кв. м. Обеспеченность кубанцев жильем на конец 2023 года — 31 кв. м на человека, это выше, чем в среднем по стране,— 28,8 кв. м на человека. По итогам 2024 года показатель достиг 32,2 кв. м на одного жителя при плановом в 31,9 кв. м.

G: Как вы оцениваете ситуацию на рынке жилой недвижимости Краснодарского края?

А. Н.: После некоторой турбулентности в течение прошлого года ситуация стабилизировалась. По состоянию на начало декабря 2024 года средняя цена 1 кв. м жилья на первичном рынке составила 129,8 тыс. руб., рост к аналогичному периоду предшествующего года — 111,6%. На вторичном рынке средняя стоимость 1 кв. м квартир достигла 92,9 тыс. руб., что на 11,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом в Краснодаре, где вводят до 75% от общего объема ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, стоимость квадратного метра на первичном рынке за год выросла на 10,2% и составила 138,1 тыс. руб. На вторичном рынке средняя цена 1 кв. м квартир — 128,7 тыс. руб., или 103,5% к аналогичному периоду 2023 года.

В Новороссийске — 163,5 тыс. руб., рост 139,3% на первичном рынке, на вторичном — 114,0 тыс. руб., или 112,3% к аналогичному периоду 2023 года. В Сочи — 347,4 тыс. руб., рост 106,3% на первичном рынке, на вторичном — 341,3 тыс. руб., или 111,7% к аналогичному периоду 2023 года.

G: Что сделано для развития инженерной инфраструктуры?

А. Н.: Мы продолжаем проектирование и строительство инженерной инфраструктуры, в том числе трех крупнейших водоводов — Троицкого, Ейского и Таманского. Используем механизм инфраструктурных бюджетных кредитов, возможности национальных проектов, привлекая федеральные источники финансирования.

В 2024 году завершено строительство участка Таманского водопровода протяженностью 7,15 км, канализационных очистных сооружений в ст. Натухаевской, напорного канализационного коллектора на Высоком берегу Анапы, его протяженность — 5,7 км. Продолжаем развитие инфраструктуры на участках для многодетных семей. Построили 23,7 км сетей водоснабжения и 6 км сетей газоснабжения.

G: Как развивается социальная инфраструктура Краснодарского края? Сколько в прошедшем году сдано в эксплуатацию школ, детских садов, поликлиник и спортивных комплексов?

А. Н.: Это главная задача, которую перед строительным комплексом региона поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Строим новые школы и детские сады, объекты физкультуры и спорта, учреждения здравоохранения. В 2024 году в крае построили 116 социальных объектов. В том числе 15 школ общей вместимостью 16 276 мест и 22 детских дошкольных учреждения на 5540 мест. В сфере спорта у нас 18 новых объектов, из них 7 центров единоборств, 11 спорткомплексов и спортзалов. Для развития системы здравоохранения построено 38 новых объектов — 10 офисов врачей общей практики, 21 фельдшерско-акушерский пункт, а также 7 поликлиник.

G: Большая работа проводится и в отношении самостроев. Расскажите, что сделано в 2024 году и какие задачи стоят в 2025-м? В каких городах и районах края больше всего таких объектов?

А. Н.: Важно выявлять такие объекты на начальном этапе. Именно муниципальный земельный контроль должен выявлять дома, строящиеся с нарушением градостроительных норм и правил. Обращаться в суд с исками о сносе или о приведении объекта в соответствие, активно работать с Росреестром и службой судебных приставов.

В прошлом году направили свыше 1,2 тыс. уведомлений о выявлении самовольной постройки. Это связано с созданием системного подхода в борьбе с самовольным строительством. Больше всего таких объектов выявили в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Анапе, а также Туапсинском, Темрюкском и Северском районах.

G: Строительная сфера испытывает острый кадровый голод. Как вы оцениваете ситуацию и что делается для решения проблемы?

А. Н.: Действительно, вопрос кадрового обеспечения стоит достаточно остро. Сейчас почти у каждой строительной компании — нехватка рабочих и инженерно-технических специалистов. По данным центров занятости, сегодня число вакансий в строительных организациях — 15,9 тыс., это существенно больше, чем в 2023 году.

Самые востребованные специальности — арматурщики, бетонщики, сварщики, дорожные рабочие, водители и механизаторы дорожных механизмов, бульдозеристы, крановщики, каменщики, штукатуры. Не хватает техников, прорабов, инженеров, геодезистов, руководителей проектов.

Уверен, решать вопрос нужно уже сейчас и подходить к этому комплексно. С одной стороны, искать новых сотрудников. Делать это можно еще во время их обучения в институтах, колледжах и техникумах. Приглашать на практику. Это может стать стимулом, чтобы в дальнейшем молодые специалисты трудоустраивались по профессии. Привлечь будущих работников на предприятия поможет и система целевого обучения.

С другой стороны, важно удержать уже работающих специалистов. Для этого нужно дополнительно обучать их, использовать систему наставничества, мотивировать, оказывать меры поддержки.

Потребность в кадрах поможет компенсировать и федеральный проект «Производительность труда», который реализуется в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Беседовала Маргарита Синкевич