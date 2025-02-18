Конкурсное производство в отношении «Стиллайна» продлено до июля

Арбитражный суд Новосибирской области продлил еще на пять месяцев конкурсное производство в отношении новосибирского завода «Стиллайн». Информация о судебном акте, принятом 15 февраля, опубликована в картотеке арбитражных дел.

Конкурсный управляющий предприятия должен представить отчет о результатах процедуры банкротства до 15 июля.

ООО «СМЦ “Стиллайн”» создано в 2007 году, до банкротства занималось переработкой оцинкованного рулонного и тонколистового черного металлопроката. Заявление о признании предприятия банкротом в октябре 2019 года подал Сбербанк. Сумма иска составляла 102,8 млн руб. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн» было признано банкротом с долгом перед кредиторами в 1,8 млрд руб.

Лолита Белова