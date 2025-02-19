Скоростной интернет появился в 15 малых селах Новосибирской области

В 2024 году «Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией Т2 запустил базовые станции в 15 населенных пунктах Новосибирской области. Около 3 000 сельчан получили доступ к качественной голосовой связи и высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев Фото: Ильнар Салахиев

В каждом селе в среднем проживает по 150 человек, благодаря новой ИТ-инфраструктуре они смогут пользоваться теми же цифровыми возможностями, что и горожане. Наличие надежного сигнала позволит получать государственные и медицинские услуги онлайн, дистанционно обучаться в вузах, удаленно работать, делать покупки на маркетплейсах, реализовывать собственные бизнес-проекты или продвигать местную фермерскую продукцию в соцсетях.

Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин:

«Наша компания активно строит цифровую инфраструктуру в малых и удаленных населенных пунктах области, в том числе в рамках нацпроекта УЦН 2.0. За три года его реализации мы запустили 138 базовых станций сотовой связи, обеспечив современными коммуникациями десятки тысяч сельчан».

В 2024 году связь появилась в Ильинке Венгеровского района, Крещенском Убинского, Нижнеабаяновском Карасукского, Полтавке Чановского, Урожайном Краснозерского, Зятьковке Купинского, Михайловке Куйбышевского, Городенке, Малой Старинке и Розентале Татарского. В Тогучинском районе интернетом обеспечены сразу пять населенных пунктов: Гаревка, Гранит, Доронино, Кучаниха и Шубкино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев Фото: Ильнар Салахиев

Глава Тогучинского района Новосибирской области Сергей Пыхтин:

«Современная связь — один из ключевых факторов развития территорий, и мы рады, что даже в самых малочисленных селах Тогучинского района планомерно появляется устойчивый сигнал. Это не только способствует повышению качества жизни местного населения, но и стимулирует развитие внутреннего туризма — ежегодно в летний период мы отмечаем большой поток отдыхающих».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Программа предполагает строительство базовых станций связи в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев Фото: Ильнар Салахиев

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь:

«98% жителей Новосибирской области обеспечены мобильной связью и интернетом благодаря реализации национального проекта “Цифровая экономика”. Продолжаем работу по подключению малых сел. В этом году в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства планируем построить еще полсотни базовых станций сотовой связи на территории региона».

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

ПАО «Ростелеком»