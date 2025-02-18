Правительство и ЦБ согласовали меры для смягчения денежно-кредитной политики

Правительство и Центробанк (ЦБ) договорились о комплексе мер, которые помогут регулятору быстрее приступить к смягчению денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, это касается в том числе ограничения кредитования госкомпаний, а также льготных госпрограмм.

Как пояснил министр, кредитный ресурс в экономике «все же ограничен» и важно сделать так, чтобы он эффективно распределялся между частным и государственным секторами, а пользующиеся поддержкой госкомпании «не позволяли себе лишнего за спиной государства». «В то же время надо понимать, что перед многими из них стоят очень серьезные задачи по созданию новой инфраструктуры и перезапуску экономики. Поэтому надо искать вот этот очень сложный баланс»,— сказал он в интервью RT.

Господин Решетников рассказал, что также обсуждается потенциал роста российской экономики — в частности, каким темпом она может расти, «чтобы не возникало споров о ее переохлаждении или перегреве». Накануне министр сообщил, что в ноябре и декабре 2024 года рост экономики РФ перестал быть фронтальным, и появились первые признаки охлаждения. Он связал замедление роста в ряде отраслей экономики с повышением ключевой ставки ЦБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Рост ждет предложения».