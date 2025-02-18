Инцидент на минном тральщике в Ростоке расследуют как диверсию

Повреждение нескольких кабелей на минном тральщике ВМС Германии прокуратура города Ростока расследует как возможную диверсию. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя прокуратуры, подтвердившего изданию факт расследования. При этом в прокуратуре отказались сообщить какие-либо подробности, ссылаясь на тайну следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судоремонтное предприятие Tamsen

Фото: Jens Buttner / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Судоремонтное предприятие Tamsen

Фото: Jens Buttner / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

По данным самого Der Spiegel, повреждение нескольких кабелей на минном тральщике (название его не сообщается) обнаружили в прошлом году, когда корабль находился на судоремонтном предприятии Tamsen в порту Ростока. Повреждения получили кабели, расположенные за кормовыми люками корабля. Эксперты исключают кражу кабеля с целью продажи, склоняясь именно к версии о саботаже.

Это уже вторая за короткое время вероятная диверсия на кораблях ВМС Германии, о которой было сообщено. Несколько дней назад стало известно, что в одном из двигателей корвета Emden обнаружили килограммы металлической стружки. На прошлой неделе инспектор ВМС Ян Кристиан Каак сообщил Der Spiegel, что ведутся и другие расследования возможных диверсий в отношении немецких кораблей. Всякий раз, по его словам, диверсии совершались в доках.

Алена Миклашевская