Неизвестные засыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета Германии

Власти Германии расследуют инцидент на борту еще не переданного военно-морским силам (ВМС) страны корвета Emden. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственное расследование, проведенное совместно с вещательными компаниями WDR и NDR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nico Theska / Bundeswehr Фото: Nico Theska / Bundeswehr

По данным издания, неизвестные засыпали несколько килограммов металлической стружки в двигатель корабля. Как сообщается, диверсия была обнаружена незадолго до первого выхода корвета в море в середине января этого года. По мнению экспертов, стружка, если бы ее не нашли вовремя, могла бы нанести серьезный ущерб кораблю, что надолго бы задержало его передачу ВМС. По данным газеты, военные заказали пять корветов класса 130 за €2 млрд.

Уголовная полиция ведет расследование инцидента, однако отказывается предоставлять какую бы то ни было информацию о ходе следствия.

Виктор Буй