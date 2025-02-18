Нового министра экологии представили нижегородским депутатам

Заместитель губернатора Нижегородской области Вячеслав Горев на заседании комитета по экологии в региональном заксобрании представил депутатам нового профильного министра. Как писал «Ъ-Приволжье», на пост главы нижегородского минэкологии назначен Владимир Тужилин.

По словам господина Горева, в Нижегородской области ежегодно образуется более 4 млн т различных отходов. Перед минэкологии поставлена задача сформировать систему прослеживания от образования этих отходов до их переработки, утилизации и повторного использования. Также необходимо будет решить вопрос с модернизацией под современные требования всех существующих в регионе полигонов твердых коммунальных отходов.

Владимир Тужилин отметил, что министерство экологии для него «хозяйство новое», пообещал разобраться с ним в короткие сроки работать «не жалея живота».

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце января министр экологи Нижегородской области Денис Егоров оставил свой пост, чтобы возглавить проектный офис федерального проекта «Чистый воздух».

После ухода Дениса Егорова министерство возглавил советник губернатора Владимир Тужилин. Ранее он работал в областном минтрансе и занимал пост генерального директора областного госучреждения «Главное управление автомобильных дорог».

Андрей Репин