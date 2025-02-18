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Коммерсантъ FM
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В ЛНР задержали сотрудника МВД за работу на украинскую разведку

ФСБ задержала сотрудника правоохранительных органов ЛНР за передачу Украине данных о дислокации российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В региональном управлении ФСБ сообщили «РИА Новости», что житель Сватовского муниципального округа также собирал для украинской военной разведки данные о личном составе МВД России. Кроме того, подозреваемый передавал Украине информацию о телекоммуникационной инфраструктуре республики. «Разведданные, переданные пособником, противник использовал для нанесения ударов по территории ЛНР»,— добавил источник агентства.

В ходе допроса задержанный заявил, что решил «попробовать устроиться в МВД» и после трудоустройства выйти на связь с украинской спецслужбой. «Начал устраиваться, прошел отбор. Связался со мной человек, ну, он прислал сообщение. Я на этот номер ему перезвонил, и мы с ним обсудили мою дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины»,— сказал мужчина на видео, которое опубликовало агентство.

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