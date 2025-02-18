В аэропорту Якутска приземлился самолет Ан-24 с поломанным шасси

Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска, сообщила пресс-служба спасения региона. Ранее экипаж воздушного судна послал сигнал, что не может приземлиться из-за поломки шасси. На борту находятся 34 пассажира и пять членов экипажа.

Самолет выполнял рейс Олекминск—Якутск. Сигнал о проблемах с шасси он подал в 13:15 по местному времени (7:15 мск). Позднее служба спасения сообщила, что судно благополучно приземлилось в аэропорту в 13:32 по местному времени (7:32 мск). На месте находятся сотрудники службы спасения.