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В Сириусе разработали инновационный «гудок» для электротранспорта

Резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» разработал систему звукового сопровождения электротранспорта. Она необходима для безопасности пешеходов и других участников дорожного движения. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе Сириуса.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Тихая езда электротранспорта может влиять на безопасность движения — люди просто не слышат приближающийся или обгоняющий их автомобиль или самокат. Для того чтобы предупредить происшествия на дороге, компания — резидент ИНТЦ "Сириус" разработала акустическую систему оповещения транспортных средств AVAS. Она включает в себя динамики, электронику и программное обеспечение, чтобы подарить "голос" любому виду транспорта — автомобилю, автобусу, электросамокату, скутеру, электронному велосипеду, мопеду и другим»,— рассказали в пресс-службе.

Система добавляет в транспорт искусственные звуки, которые меняются в зависимости от скорости, положения педали газа, времени суток. Это может быть звук ракеты или космического корабля, рык животного, звуки дождя или звон колоколов. По данным компании-разработчика, системы достаточно громкие, чтобы предупредить пешеходов и других водителей о нахождении рядом автомобиля, но не допускают шумового загрязнения.

Разработчики считают, что система позволит снизить аварийность на дорогах и сделать пешеходные зоны более безопасными.

Александра Каверина

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