Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году Банк России выявил более 750 атак на финансовые организации

В 2024 году Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности Банка России (ФинЦЕРТ) получил от участников информационного обмена более 750 сообщений о фактах компьютерных атак и компьютерных инцидентов (.pdf). Основными стали DDoS-атаки (325 случаев), атаки с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО, 109 случаев), компрометация учетных данных (121 случай). Кроме того, хакеры проводили атаки с использованием фишинговых ресурсов, сканирования портов, эксплуатации уязвимостей информационной инфраструктуры. С использованием методов социальной инженерии произошло только 35 инцидентов.

Как отмечает ЦБ, в прошлом году самыми популярными типами ВПО были Trojan. Agensla.gen и Trojan-PSW.MSIL.Stealer.gen, которые используются для кражи учетных данных пользователей, а также удаленного подключения и управления зараженным устройством. Кроме того, увеличилась активность ВПО типа Trojan-Ransom, позволяющего зашифровывать данные на зараженном устройстве. Чаще всего в результате этих атак злоумышленники требовали выкуп для расшифровки данных пострадавшей организации. В ЦБ связывают эту активность с появлением в открытом доступе кодов вирусов-шифровальщиков крупных группировок.

Как отмечают в Банке России, наиболее популярным в 2024 году способом получения первоначального доступа в системы компаний финансовой сферы стала компрометация подрядных организаций. В частности, за прошлый год ФинЦЕРТ выявил 17 инцидентов у организаций, предоставляющих ИТ-услуги более чем для 70 компаний финансовой сферы, включая системно значимые кредитные организации.

Как считают в ЦБ, в нынешнем году злоумышленники продолжат использовать «комбинацию инструментов и методов для скрытого проникновения, создания условий долговременного присутствия и разрушения информационных инфраструктур компаний». Кроме того, с целью сбора и кражи чувствительной информации «мошенники будут стараться оставаться в системах как можно дольше, чтобы лучше изучить инфраструктуру». В связи с этим ожидается увеличение времени между компрометацией системы и фактами ее выявления со стороны служб информационной безопасности. Также в 2025 году сохранится «проблема атрибуции и обнаружения следов злоумышленников в связи с использованием ими скомпрометированных серверов, VPN и мобильных прокси для маскирования атак».

Отдел финансов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...