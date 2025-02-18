На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за ДТП с большегрузами

В Тюменской области на 341 км дороги Тюмень — Омск ограничили движение после аварии при участии двух большегрузов, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Организовано реверсивное движение по одной полосе в двух направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло в Абатском районе в результате столкновения транспорта после того, как один из большегрузов выехал на встречную полосу. Один водитель получил травмы, оказавшись зажатым в деформированной от удара кабине автомобиля.

По данным информационного центра правительства области, на месте происшествия работали две бригады скорой помощи — один из пострадавших погиб на месте ДТП, второго доставили в Абатскую районную больницу. Его жизни ничего не угрожает, после осмотра он направлен на амбулаторное наблюдение.

На прошлой неделе в Тюмени в результате ДТП с автобусом на пересечении улиц Луначарского и Коммунистической пострадали три человека. По предварительным данным, водитель автобуса ЛИАЗ не уступил дорогу автомобилю Changan, который выезжал с главной дороги. От удара автобус отбросило в крыльцо здания.

Ирина Пичурина