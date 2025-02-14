Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три человека пострадали в Тюмени во время ДТП с автобусом

В Тюмени в результате ДТП с автобусом на пересечении улиц Луначарского и Коммунистической пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент произошел 13 февраля после 20:00.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, водитель автобуса ЛИАЗ не уступил дорогу автомобилю Changan, который выезжал с главной дороги. От удара автобус отбросило в крыльцо здания, в результате аварии ранения получили три человека: 20-летний молодой человек, 19-летняя девушка и 40-летняя пассажирка автобуса.

41-летний водитель иномарки отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Напомним, в начале месяца три автомобиля столкнулись на 24 км трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Погибли три человека, в том числе ребенок.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...