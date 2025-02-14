Три человека пострадали в Тюмени во время ДТП с автобусом

В Тюмени в результате ДТП с автобусом на пересечении улиц Луначарского и Коммунистической пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент произошел 13 февраля после 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, водитель автобуса ЛИАЗ не уступил дорогу автомобилю Changan, который выезжал с главной дороги. От удара автобус отбросило в крыльцо здания, в результате аварии ранения получили три человека: 20-летний молодой человек, 19-летняя девушка и 40-летняя пассажирка автобуса.

41-летний водитель иномарки отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Напомним, в начале месяца три автомобиля столкнулись на 24 км трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Погибли три человека, в том числе ребенок.

Ирина Пичурина