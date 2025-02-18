В Челябинске запустили линию импортозамещающего канатно-веревочного производства

Предприятие Hardwick из Челябинска, специализирующееся на изготовлении крепежных элементов, открыло производство канатно-веревочной продукции. Раньше подобные товары импортировались в Россию, в основном из США, сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес».

На новой линии выпускают оборудование для текстильной промышленности: вязальные и кольцекрутильные машины для работы с различными типами волокон, перемоточные машины. Особый акцент предприятие сделало на собственные инженерные разработки. Так, на открывшемся производстве изготавливают и паракорд — прочный синтетический шнур, востребованный в туризме, спасательных операциях и промышленности. В компании отмечают, что товар уже пользуется популярностью у целевой аудитории. Для закупки необходимого сырья компания Hardwick получила заем на 15 млн руб. под 5% годовых на три года от центра «Мой бизнес».

Виталина Ярховска