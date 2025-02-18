Более миллиона москвичек получили направления на проверку уровня фертильности

Департамент здравоохранения Москвы сообщил «Ъ» о первых итогах столичной программы по поддержке репродуктивного здоровья женщин. По данным депздрава, в рамках программы с момента старта программы в электронных картах единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) сформированы направления на проверку антимюллерова гормона для более чем 1,2 млн женщин. Тестирование прошла уже каждая десятая из них, а 70 пациенток направлены в клиники для криоконсервации яйцеклеток, отметили в ведомстве.

В рамках столичной программы женщинам от 18 до 40 лет предлагают узнать степень фертильности, сдав анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона (АМГ, показывает уровень запаса яйцеклеток в организме). Если результаты анализа покажут, что уровень гормона снижен, пациентку пригласят в женскую консультацию или центр женского здоровья. В случае, если она в силу различных обстоятельств не планирует беременность в ближайшее время, ей предложат заморозить яйцеклетки или эмбрионы, которые в дальнейшем она сможет использовать, чтобы забеременеть при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Участницы проекта получают право на бесплатное хранение биоматериала в течение двух лет. Сделать такую процедуру бесплатно могут и те женщины, которым предстоит длительное лечение или операция, пояснили в депздраве.

Пациенткам частных клиник, как выяснил «Ъ», заморозка яйцеклеток обходится в среднем в 200 тыс. руб. Медучреждения, несмотря на высокие цены, фиксируют рост спроса на такие процедуры. Как рассказали в клиниках, мужчины также стали чаще интересоваться заморозкой половых клеток. Заметная динамика спроса отмечается в приграничных с Украиной регионах.

Подробнее – в материале «Ъ» «В пользу будущих поколений».

Виктория Колганова