В Италии расследуют два взрыва на борту мальтийского танкера Seajewel

В порту итальянского города Савона произошли два взрыва на танкере Seajewel, в результате чего на корпусе судна образовалась пробоина с признаками внешнего воздействия, сообщает газета Fatto Quotidiano.

Экипаж судна под мальтийским флагом сообщил о происшествии ночью с пятницы на субботу во время выгрузки нефти. Газета Corriere della Sera уточняет, что обследование после взрывов не выявило утечек нефти. Пострадавших не было.

Управление порта Савоны приняло решение остановить выгрузку нефти из-за технических неполадок. Прокуратура города начала расследование и привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии, а также информировала местное управление по борьбе с мафией.

Прокуратура рассматривает различные версии происшествия, включая поломку, столкновение или намеренный подрыв. В сообщении Corriere della Sera говорится, что на борту судна могли взорваться бомбы или сдетонировать боеприпас.