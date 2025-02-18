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Коммерсантъ FM
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Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководством силовых ведомств 17 февраля заявил, что «нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится».

«Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше»,— заявил он во время совещания (цитата по видео в его Telegram-канале).

«Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это не стоило <…> Я уверен, что победа будет за нами», — добавил Рамзан Кадыров.

Заседание было посвящено эффективности работы чеченских подразделений в зоне СВО. На совещании господин Кадров в соответствии с указом Владимира Путина наградил 10 командиров и сотрудников силовых ведомств госнаградами.

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