3,1 процента составило укрепление реального эффективного курса рубля (к валютам стран — основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе 2025 года к декабрю 2024 года, оценил Банк России. К январю 2024 года реальный эффективный курс рубля фактически не изменился, снизившись на 0,3%. Реальный курс рубля к доллару в январе к декабрю вырос на 2,8%, к евро — на 3,9%, а к юаню — на 3,5%. Номинальный — на 1,6%, 3% и 2,2% соответственно. Рубль в прошлом месяце существенно укрепился против основных мировых валют, несмотря на негативную оценку счета текущих операций платежного баланса РФ в декабре и январе — на ожиданиях мирного урегулирования после инаугурации президента США Дональда Трампа.