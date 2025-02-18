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Коммерсантъ FM
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«Перекресток» снял с продажи рыбу «Люди любят» после обнаружения в ней червей

Сеть магазинов «Перекресток» временно сняла с продажи партию рыбы под брендом «Люди любят», после того как в ней были обнаружены черви, сообщили «РИА Новости» в компании Х5.

Представители сети заявили, что проводят выборочную проверку других рыбных партий этой марки. Инициировано расследование на производстве поставщика. Это первая жалоба на продукцию.

Несколько Telegram-каналов сообщили, что жительница Москвы обнаружила червей в красной рыбе «Люди любят», купленной в «Перекрестке». Она пять дней ждала ответа от службы поддержки.

Компания планирует связаться с покупательницей, чтобы компенсировать полную стоимость покупки. Для сотрудников службы поддержки проведут дополнительный инструктаж.

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