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Прокуратура контролирует расследование ДТП с двумя погибшими на Кубани

Прокуратура Кореновского района Краснодарского края контролирует расследование уголовного дела о столкновении двух автомобилей. В результате аварии скончались оба водителя жители пос. Новоберезанский 36 и 54 лет. Других пассажиров в транспортных средствах не было, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП случилось 17 февраля в 11:10 на автодороге «пос. Комсомольский – хутор Анапский». На 8 км + 250 м трассы столкнулись Hyundai Getz и Daewoo Nexia.

Следственный отдел ОМВД России по Кореновскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Районная прокуратура взяла на контроль расследование происшествия и начала проверку обстоятельств, способствовавших аварии. При выявлении нарушений надзорный орган примет соответствующие меры реагирования.

Анна Гречко

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