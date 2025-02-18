Ипотечные облигации разогрели рынок репо

Объем операций репо с ипотечными ценными бумагами (ИЦБ) в 2025 году достиг рекордной отметки —17,5 трлн руб. Одновременно в разы увеличился объем таких сделок с центральным контрагентом, который предлагает более гибкие условиях заключения сделок. Для банков выпуск ИЦБ позволяет снижать нагрузку на капитал, а проведение операций репо обеспечивает их краткосрочной ликвидностью. Эксперты ожидает в 2025 году дальнейшего роста этого сегмента рынка репо, даже с учетом более скромных размещений ИЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2024 году объем операций сделок репо с ипотечными облигациями достиг рекордного значения — 17,5 трлн руб. Это следует из обзора рынка, опубликованного АО «Дом.РФ» в понедельник, 17 февраля. Тем самым был перекрыт рекорд предшествующего года, составлявший 16 трлн руб. Общий объем обращающихся ипотечных бумаг по итогам 2024 года «Дом.РФ» оценивает в 1,76 трлн руб., причем в 2024 году объем выпуска однотраншевых облигаций составил всего 540 млрд руб., против 669 млрд руб. годом ранее.

Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен отмечает, что возможность привлечения ликвидности через репо является одной из основных причин интереса банка к ипотечным облигациям. Как отмечает директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют-банка Сергей Михайлов, «для этого подходит вариант с выпуском ИЦБ и последующим их выкупом на баланс банка-оригинатора (чьи кредиты являются обеспечением выпуска облигаций.— “Ъ”), и его стратегия в отношении выпущенных бумаг в этом случае — удерживать выпуск». При этом, по данным «Дом.РФ», основными держателями эти ценных бумаг являют банки. На конец 2024 года они напрямую владели 91% портфеля ипотечных ценных бумаг, кроме того, 7% находилось в операциях репо.

Крупнейшим контрагентом банков на этом рынке выступает Казначейство РФ (14,8 трлн руб., или 84%), которое проводит операции репо как на бирже, так и на внебиржевом рынке. Однако наиболее существенно вырос объем сделок репо с центральным контрагентом (ЦК) — с 0,3 трлн руб. до 2,1 трлн руб. (12%). На российском рынке несколько организаций имеют лицензию центрального контрагента, но крупнейшим является Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в состав группы Московской биржи. Рост объема репо с ЦК вызван улучшением условий проведения таких сделок, ростом количества бумаг с более доступными ставками риска, отмечают эксперты. «Разница между сделками с ЦК и казначейством заключается в условиях операций и больших объемах доступной ликвидности у последнего»,— отмечает Александра Веролайнен. Как отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина, у него «установлены единые требования к участникам, обеспечение, достаточные гарантийные фонды, и капитал ЦК позволяют установить большой лимит на операции вне взаимных лимитов участников». В частности, она отмечает, что в 2024 году ставки риска, участвующие в установлении дисконтов и рассчитываемые ЦК, были снижены со 100% до 13–27% по более чем 20 выпускам ценных бумаг.

Вместе с тем объем торгов ипотечными ценными бумагами на вторичном рынке оказался на историческом минимуме (6,8 млрд руб.), установившись на уровне даже ниже показанного в 2022 году (7,2 млрд руб.). Руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров отмечает, что низкая ликвидность ИЦБ на вторичном рынке определяется сложностью прогнозирования денежного потока по инструменту. Бумаги «Дом.РФ» не имеют разделения на транши, поэтому полное погашение бумаги будет производиться либо по оферте, либо после погашения последних кредитов в портфеле, но динамики номинальной стоимости бумаг в течение их жизни сложно прогнозируема. «Это отталкивает институциональных инвесторов, которые исторически являются основными покупателями таких инструментов»,— говорит Тимур Искандаров.

Эксперты считают, что рекордных объемов сделок репо стоит ожидать и в этом году, даже несмотря на возможное снижение объемов ипотечного кредитования. Ранее «Дом.РФ» оценивал, что в 2025 году объем выпусков ИЦБ составит 400–500 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 января). По оценке Айназ Хайруллиной, объемы сделок репо с ИЦБ в этом году «могут достигнуть 19–20 трлн руб., при этом доля центрального контрагента может достичь 3–4 трлн руб.».

Максим Буйлов