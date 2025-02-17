Под стук колес

Мэрии Уфы удалось заставить суд усомниться в добросовестности застройщика «Стандарт плюс», намеренного возвести восемь жилых многоэтажек в квартале возле железнодорожного вокзала по договору развития территории (РТ). В феврале 2018 года мэрия отказалась предоставить застройщику участок бесплатно в собственность, а в октябре 2019 года отказала в продлении договора РТ. В 2019 году «Стандарт плюс» смог добиться передачи участка, а в 2024 году суды двух инстанций обязали мэрию продлить договор, но кассация вернула дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа отменил решения судов двух нижестоящих инстанций, обязавших мэрию Уфы продлить договор развития территории с компанией «Стандарт плюс», а также внести в него изменения, которых требовал застройщик.

Спор между мэрией и компанией касается территории, ограниченной улицей Карла Маркса, бульваром Ибрагимова и проектируемым Западным шоссе. Предшественник истца — ООО «Стандарт» — получил квартал по заключенному в 2014 году договору развития территории, а в феврале 2016 года передало свои права и обязанности ООО «Стандарт плюс».

ООО «Стандарт плюс» зарегистрировано в 2015 году в Уфе. Уставный капитал — 8,6 млн руб. До февраля 2016 года учредителем компании было ООО «Стандарт», принадлежавшее Рустаму Хабибуллину и Фаниту Валееву. С декабря 2023 года «Стандарт плюс» принадлежит Рустему Сайдашеву, совладельцу ООО «Стандарт» (50%). В 2023 году выручка и прибыль «Стандарт плюса» были нулевыми.

В ноябре 2017 года мэрия утвердила проекты планировки и межевания территории общей площадью 5,6 га. В квартале расположены индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Согласно проектам, их планировалось снести, а взамен возвести дома от 8 до 25 этажей общей площадью 77,3 тыс. кв. м.

Как следует из материалов дела, в 2017 году мэрия утвердила разработанные застройщиком проекты планировки и межевания квартала. В 2018 году компания попросила предоставить ей в собственность участок площадью около 3,5 тыс. кв. м. Администрация ответила отказом. В октябре 2019 года, за день до истечения срока действия договора, «Стандарт плюс» попытался его пролонгировать, и также получил отказ.

В мае 2019 года суд признал отказ мэрии в передаче участка незаконным, после чего «Стандарт плюс» получил спорную землю. В прошлом году арбитражный суд Башкирии (с ним согласился Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд) поддержали позицию компании, которая требовала продления договора развития территории, ссылаясь не неоднократное неисполнение обязательств мэрии. Мэрия, отмечал он, не утвердила вовремя проекты планировки и межевания, не выдала разрешение на строительство.

Администрация направила кассационную жалобу, в которой в частности указала, что девелопер не мог застраивать территорию, так как с 2021 года испытывал финансовые затруднения, а в 2023 году в компании вводилось внешнее наблюдение. Арбитражный суд Уральского округа с этим доводом согласился. Он в частности указал, что причины неисполнения обязательств застройщиком не исследовались. При разбирательстве было установлено, что девелопер, получив первый участок, не пытался его застроить.

На «Циан» размещено объявление о продаже земельного участка под строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома на пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова за 140 млн руб.

Связаться с продавцом по указанному телефону не удалось.

В пресс-службе администрации дали понять, что не готовы комментировать спор на этапе рассмотрения дела.

Рустем Сайдашев на звонок не ответил.

При рассмотрении споров о продлении договоров о развитии территории всегда решается вопрос о том, по чьей вине проект стало невозможно реализовать вовремя, отмечает глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев.

«Очень многое в деле выглядит так, как будто вины администрации нет. Кроме этого, в доводах ответчик указывает, что застройщик до последнего момента не заявлял о необходимости внести изменения в договор и продлить срок его действия, что не может свидетельствовать о его добросовестности. Есть и обратная точка зрения: если администрация не виновата, то она была в курсе, что сроки строительства нарушаются, тогда почему она ждала и не расторгла договор заранее?»,— прокомментировал он.

«Учитывая позицию кассационного суда, есть высокая вероятность, что при новом рассмотрении дела суд примет решение в пользу мэрии и откажет «Стандарт плюс» в продлении договора»,— полагает управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.

С ним согласен адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов: «Полагаю, что при новом рассмотрении дела высока вероятность отказа в иске из-за злоупотреблений истцом своими правами и допущенной им просрочкой в исполнении взятых на себя обязательств».