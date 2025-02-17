Социально ориентированным НКО в Петербурге выделят субсидии на 100 млн рублей

В 2025 году социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в Петербурге получат субсидии на реализацию общественно полезных программ в социальной сфере. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Как сообщили 17 февраля в Смольном, на предоставление субсидий могут претендовать НКО, реализующие программы по профилактике социального сиротства, популяризации семейных ценностей, поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства, предоставлению услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам и т.д.

Бюджетом Петербурга в текущем году на субсидии в этой сфере предусмотрено 100 млн рублей. Средства будут предоставляться комитетом по социальной политике по результатам конкурсного отбора, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга выделит субсидии НКО на проведение конгрессов и выставок.

Андрей Цедрик