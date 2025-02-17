Коммерческая недвижимость набирает цену

Коммерческая недвижимости в Тюмени, что аренда, что покупка, за год подорожала на 24%. По словам участников рынка, на фоне высоких арендных ставок бизнес все чаще приобретает площади в собственность, вместо того чтобы их арендовать. Эксперты прогнозируют продолжение роста арендных ставок и снижение инвестиций в коммерческие площади.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным аналитиков, за год арендная ставка торговых площадей в Тюмени выросла на 24% и составила в среднем 1–1,2 тыс. руб. за 1 кв. м. При продаже стоимость 1 кв. м выросла на 7% (в среднем составляет 145–156 тыс. руб. за 1 кв. м). Арендная ставка площадей свободного назначения выросла на 20% за год и составила 1 тыс. руб. за 1 кв. м, стоимость 1 кв. м выросла на 24%,до 143 тыс. руб.

Вице-президент ассоциации «Объединение риэлторов Тюменской области» Светлана Вычугжанина пояснила, что высокие показатели роста арендной ставки за год могут быть связаны с высвобождением дорогих площадей, которые ранее длительно занимали арендаторы. По ее словам, в торговых центрах стоимость аренды растет за счет «нарезания» площадей на части, что приводит к подорожанию квадратного метра.

Руководитель департамента коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин отметил, что рост цен во многом связан с изменением структуры предложения.

«Появляется больше объектов в новостройках, которые априори дороже, а собственники на вторичном рынке стремятся "подтянуть" свои цены за ними, что приводит к росту средних показателей»,— сказал он.

Сейчас наибольший объем предложений о продаже и аренде коммерческой недвижимости Тюмени расположен в Калининском районе, второе место занимает Центральный район, на третьем месте Ленинский, следует из данных «Яндекс Недвижимости».

Старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь предполагает, что заметный рост арендных ставок может быть связан с дефицитом качественных арендных площадей. В свою очередь, собственники могут ожидать дальнейшего роста стоимости объектов и не спешат с продажей, что сдерживает рост цен на покупку.

По данным «Авито Недвижимости», в январе 2025 года в Тюмени объем предложения коммерческой недвижимости на продажу вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, а спрос — на 11%. Предложение коммерческой недвижимости в аренду выросло на 27%, тогда как спрос на подобные объекты несколько снизился. По информации компании «Этажи», падения спроса не фиксируется, но не было и сезонного подъема. Срок экспозиции ликвидных предложений составляет один-два месяца, однако он растет для объектов с завышенной ценой или небольшой проходимостью.

«В условиях дефицита качественных коммерческих площадей на рынке наблюдается смещение фокуса с аренды на покупку недвижимости. При ограниченном предложении и высоком спросе текущие собственники имеют возможность устанавливать более высокие арендные ставки, что делает приобретение помещений более привлекательным вариантом для бизнеса по сравнению с арендой»,— пояснил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Светлана Вычугжанина считает, что коммерческую недвижимость в первую очередь покупает крупный бизнес, в частности ритейлеры, нуждающиеся в больших торговых площадях и даже готовые строить их самостоятельно. Антон Лескин, напротив, отметил, что крупные игроки предпочитают аренду, поскольку так им проще менять локацию. По его словам, число запросов на аренду и покупку недвижимости на данный момент находится в относительном равновесии.

Руководитель направления коммерческой недвижимости компании UDS Дмитрий Пушин пояснил, что рост предложения коммерческих площадей может быть отчасти обусловлен тем, что раньше застройщики при вводе домов оставляли себе часть коммерческих площадей в них. Сейчас же коммерческая недвижимость пользуется большим спросом, чем жилая, поэтому девелоперы стремятся вывести ее на рынок.

В ИК Fontveille прогнозируют, что в 2025 году инвестиции в подобные площади снизятся, а рост арендных ставок продолжится. При этом структура спроса продолжит меняться за счет стремления бизнеса приобрести недвижимость.

Анна Капустина