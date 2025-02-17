Золотопромышленник намыл себе срок

В Москве суд вынес приговор по делу известного в Якутии золотопромышленника Александра Карася. Он обвинялся в создании преступного сообщества, занимавшегося незаконной добычей драгметаллов. Кроме того, некоторые фигуранты похитили деньги у одного из самарских банков. Бизнесмен получил 12 лет колонии, его подельники — от шести до десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всем фигурантам дела о незаконном обороте драгметаллов суд назначил реальные сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Всем фигурантам дела о незаконном обороте драгметаллов суд назначил реальные сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед Симоновским судом столицы предстали десять подсудимых, которым, в зависимости от роли каждого, инкриминировались организация преступного сообщества и участие в нем (ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), незаконный оборот драгоценных металлов (ч. 2 ст. 191 УК РФ), кражи (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), легализация денежных средств (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Слушания начались в марте 2023 года. Согласно данным обвинения, крупнейший золотоискатель Якутии, владелец и учредитель объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь» Александр Карась основал подразделение золотодобытчиков, которые разрабатывали месторождение, не включенное в выданную «Янтарю» лицензию.

В период с ноября 2018 года по август 2019 года бизнесмен с сообщниками, говорится в деле, на территории Якутии «путем добычи на неразрешенных участках и дальнейшего укрытия от официального учета» похитили более 297 кг золота стоимостью свыше 979 млн руб. и 3,6 кг серебра стоимостью 136 тыс. руб. После этого участники преступного сообщества использовали похищенные драгоценные металлы для заключения сделок в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а также занимались незаконным хранением, перевозкой и пересылкой драгметаллов.

В деле содержатся и «банковские» эпизоды. Так, в октябре 2015 года один из фигурантов, предоставив сотрудникам самарского Фиа-банка заведомо ложные сведения о финансовых показателях и платежеспособности подконтрольной ему фирмы, получил кредит в размере 130 млн руб. В феврале 2016 года Александр Карась совместно с Александром Носоревым и Денисом Феоктистовым незаконно завладел денежными средствами этого же банка на сумму 43,2 млн руб. под предлогом получения целевого кредита на покупку квартиры.

Один из участников махинации Денис Феоктистов признал вину, заключил досудебное соглашение, его дело было выделено в отдельное производство, приговор ему вынесли ранее. Остальные фигуранты расследования вину не признали

Симоновский суд столицы признал Александра Карася виновным в организации преступного сообщества, краже и незаконном обороте драгоценных металлов и приговорил его путем частичного сложения наказаний к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн руб. Павел Атаджанов, который работал в транспортной компании «Бринкс» и занимался перевозкой драгметаллов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, супруги Оксана и Алексей Кудри, занимавшиеся доаффинажной подготовкой металлов в Москве, Антон Седых и Андрей Скопинцев получили от шести до девяти лет колонии и были оштрафованы на 500 тыс. руб. каждый.

Госпоже Кудре отсрочили исполнение приговора до достижения ее ребенком 14 лет. Бывшему начальнику отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергею Иконникову, который после увольнения из органов тоже трудился в транспортной компании «Бринкс», суд назначил десять лет лишения колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн руб. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны — правительства Якутии на 608 млн руб. Арест, ранее наложенный на имущество подсудимых, был снят.

По этому делу также проходил экс-глава Фиа-банка Александр Носорев, ему вменялось в вину и другое мошенничество со средствами кредитной организации (слушания проходили в Самаре).

Однако судам были представлены медицинские заключения о тяжелом состоянии здоровья Александра Носорева , на обоих процессах его уголовное преследование было прекращено.

Этот факт “Ъ” подтвердила его адвокат Лариса Смакольская.

«Карась, как и другие подсудимые, считает, что они действовали в соответствии с федеральным законом о недрах и другими нормативными актами, касающимися такого рода деятельности. Приговор мы будем обжаловать»,— сообщил адвокат господина Карася Максим Антонов. Защитник добавил, что он не согласен с тем, как суд рассматривал доказательства, особенно касающиеся обвинения в организации преступного сообщества. «Из всех фигурантов мой подзащитный Александр Карась был знаком только с Иконниковым и однажды встречался с Атаджановым. Все они занимались своей профессиональной деятельностью, преступным сообществом это называть нельзя»,— отметил адвокат Антонов.

Отметим, что дело однажды судом уже возвращалось в прокуратуру. В марте 2023 года процесс начался во второй раз.

В Якутии Александр Карась известен как меценат, на средства группы компаний «Янтарь» был воздвигнут новый мемориал участникам Великой Отечественной войны и памятник участникам локальных войн и конфликтов.

Ефим Брянцев